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[GALLERY] Robot 3.000 USD gây sốc, Hugging Face mở toang bí mật

Thiên Trang (TH)

Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.

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Robot hình người từ lâu được xem là sân chơi đắt đỏ của các tập đoàn công nghệ lớn khi chi phí nghiên cứu, chế tạo và vận hành thường lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD, khiến phần lớn nhà nghiên cứu độc lập và các phòng thí nghiệm nhỏ gần như không có cơ hội tiếp cận phần cứng thực tế để thử nghiệm.
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Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi khi Hugging Face chính thức giới thiệu dự án mã nguồn mở LeRobot Humanoid, một robot hình người hai chân có khả năng tự đứng và di chuyển với tổng chi phí lắp ráp chỉ khoảng 2.636 USD, thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của ngành công nghiệp robot hiện nay.
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Theo tài liệu thiết kế được công khai, bộ khung của robot được chế tạo từ khoảng 4 kg nhựa PLA+ sử dụng công nghệ in 3D, trong khi hệ thống vận động gồm 12 động cơ khớp nối đến từ chuỗi cung ứng Trung Quốc, kết hợp với bo mạch Raspberry Pi 5 và các linh kiện tiêu chuẩn nhằm giảm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo khả năng hoạt động thực tế.
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Điểm đặc biệt của LeRobot Humanoid không nằm ở việc cạnh tranh với những robot tiên tiến nhất thế giới mà ở triết lý "dân chủ hóa robot", cho phép bất kỳ cá nhân, trường học hay nhóm nghiên cứu nào cũng có thể tự lắp ráp, sửa chữa, nâng cấp và học hỏi từ một nền tảng robot hình người hoàn chỉnh mà không cần nguồn vốn khổng lồ.
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Thay vì phụ thuộc vào những hệ thống điều khiển phức tạp và máy chủ hiệu năng cao, dự án sử dụng Raspberry Pi 5 chạy Ubuntu cùng ngôn ngữ Python để xử lý các tác vụ điều khiển, giúp việc phát triển phần mềm trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.
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Nhóm phát triển cũng xây dựng nhiều lớp bảo vệ an toàn nhằm hạn chế nguy cơ hỏng hóc đối với các khớp nối in 3D, đồng thời tạo ra một vòng lặp khép kín bao gồm thiết kế, mô phỏng, huấn luyện, triển khai và thu thập dữ liệu thực tế, biến robot thành nền tảng nghiên cứu mở thay vì chỉ là một sản phẩm thương mại.
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Động thái này được xem là bước tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Hugging Face nhằm xây dựng hệ sinh thái robot mã nguồn mở tương tự những gì công ty từng làm với lĩnh vực AI tạo sinh, sau khi trước đó đã giới thiệu các cánh tay robot giá rẻ chỉ từ 100 USD dành cho cộng đồng phát triển.
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Nhiều chuyên gia nhận định khi công nghệ in 3D và chuỗi cung ứng linh kiện giá thấp giúp phá vỡ rào cản phần cứng, cuộc cạnh tranh trong ngành robot hình người sẽ không còn xoay quanh việc ai chế tạo được robot đắt tiền nhất mà sẽ chuyển sang cuộc đua dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nơi Hugging Face đang đặt cược rằng cộng đồng mã nguồn mở có thể tạo ra một cuộc cách mạng tương tự như những gì đã xảy ra với các mô hình AI hiện đại.
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