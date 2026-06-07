[GALLERY] Robot thay người hoàn toàn, khách sạn tương lai đã xuất hiện

Suzuki Jimny gây sốc, "biến hình" đẹp hơn cả Toyota Land Cruiser 70 Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.

Tận mục siêu xe cửa cánh chim trong "MV Come My Way" của Sơn Tùng M-TP Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mazda CX-5 giảm giá còn 689 triệu đồng, xây chắc ngôi "vua phân khúc" Ngoài việc giá bán giảm mạnh tay thêm 60 triệu đồng, mẫu xe SUV Mazda CX-5 còn lần đầu tiên cho phép khách hàng tùy chọn cá nhân hóa sắc màu nội thất.

Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại Chủ phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".

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Phát hiện lỗ đen 'cá mập vũ trụ' cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng NASA phát hiện lỗ đen 'cá mập vũ trụ' di chuyển lệch tâm trong thiên hà, có thể là kết quả của tương tác hoặc sáp nhập thiên hà cổ đại.

Cuộc sống của người lao động nước ngoài ở Trung Đông Đối với hàng triệu lao động nước ngoài tại Trung Đông, cuộc chiến Mỹ - Iran đã khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Chiêu lừa Deepfake AI khiến nhiều người mất tiền Lợi dụng công nghệ AI và Deepfake, các đối tượng lừa đảo đang giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân, cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản.

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