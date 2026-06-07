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[GALLERY] Robot thay người hoàn toàn, khách sạn tương lai đã xuất hiện

Thiên Trang (TH)

Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.

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Khách sạn được quảng bá là đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot đang được xây dựng tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, mở ra viễn cảnh mới cho ngành du lịch và lưu trú khi trí tuệ nhân tạo cùng robot dịch vụ dần thay thế các quy trình vận hành truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào nhân sự.
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Dự án là kết quả hợp tác giữa Shenzhen Cultural Tourism Industry Development và Pudu Robotics, một trong những công ty robot dịch vụ nổi tiếng của Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng mô hình khách sạn tự động hóa toàn diện, nơi du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ gần như không cần tiếp xúc với nhân viên con người.
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Theo thông tin được công bố, robot sẽ đảm nhiệm hàng loạt công việc như tiếp đón khách tại sảnh, hướng dẫn nhận phòng, vận chuyển hành lý, giao đồ ăn tận cửa, dọn dẹp phòng nghỉ, vệ sinh khu vực công cộng, tuần tra an ninh và hỗ trợ giải đáp nhu cầu của khách lưu trú trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
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Tại buổi giới thiệu dự án, nhiều robot của Pudu Robotics đã trình diễn khả năng phối hợp linh hoạt trong môi trường khách sạn, từ thu gom vật dụng, vận chuyển khay thức ăn đến tương tác với khách bằng các giao diện thông minh, cho thấy mức độ trưởng thành ngày càng cao của công nghệ robot dịch vụ.
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Khách sạn dự kiến sở hữu 44 phòng nghỉ cao cấp cùng nhiều tiện ích như nhà hàng, phòng tập thể dục và các khu chức năng khác, trong đó mọi quy trình từ nhận phòng, phục vụ ăn uống, vệ sinh đến quản lý vận hành đều được kết nối trong một hệ sinh thái số hóa khép kín.
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Theo ông Guo Cong, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Pudu Robotics, mô hình “phục vụ toàn cảnh” được phát triển nhằm cho phép robot tham gia vào tất cả các khâu vận hành khách sạn, giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả phục vụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhân lực trong tương lai.
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Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc khách sạn không hoạt động độc lập mà sẽ được liên kết với toàn bộ hệ sinh thái du lịch trên đảo nhân tạo phía tây tuyến giao thông Thâm Quyến - Trung Sơn, cho phép du khách trải nghiệm chuỗi dịch vụ thông minh từ di chuyển, tham quan, lưu trú cho đến mua sắm và giải trí.
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Sự xuất hiện của khách sạn robot đầu tiên trên thế giới cho thấy ngành du lịch đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, nơi AI và robot không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn có thể trở thành lực lượng vận hành chính, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách con người trải nghiệm dịch vụ lưu trú trong những năm tới.
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