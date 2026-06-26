[GALLERY] 432 robot Trung Quốc nhấc bổng khu phố cổ 7.500 tấn gây sốc

Trung Quốc vừa hoàn thành một trong những dự án bảo tồn đô thị ấn tượng nhất thế giới khi sử dụng tới 432 robot cỡ nhỏ để nâng và di chuyển toàn bộ khu phố cổ Trương Viên nặng khoảng 7.500 tấn tại trung tâm Thượng Hải, tạo nên dấu mốc mới trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và bảo tồn di sản kiến trúc.
Trương Viên là quần thể kiến trúc Thạch Khố Môn nổi tiếng được xây dựng từ những năm 1920 - 1930, đại diện cho sự giao thoa giữa phong cách phương Tây và kiến trúc truyền thống Trung Quốc, đồng thời được xem là một trong những khu dân cư lịch sử có giá trị văn hóa đặc biệt của Thượng Hải.
Thay vì lựa chọn phương án phá dỡ để phục vụ quy hoạch đô thị, chính quyền thành phố đã quyết định di dời toàn bộ công trình nhằm tạo không gian thi công cho hệ thống ngầm hiện đại gồm khu thương mại, trung tâm văn hóa, bãi đỗ xe và các tuyến kết nối với mạng lưới metro quan trọng của thành phố.
Chiến dịch di chuyển chính thức bắt đầu từ ngày 19/5/2025, với sự tham gia đồng bộ của 432 robot hoạt động liên tục để dịch chuyển khối công trình khổng lồ với tốc độ khoảng 10 mét mỗi ngày, giúp hạn chế tối đa rung chấn và tránh ảnh hưởng đến kết cấu của các tòa nhà gần 100 năm tuổi.
Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc các kỹ sư đã tạm thời “nhấc” cả khu phố sang vị trí khác để thi công hệ thống hạ tầng bên dưới, sau đó đưa toàn bộ công trình trở về đúng vị trí ban đầu khi phần móng và các hạng mục ngầm hoàn tất, qua đó bảo tồn nguyên vẹn giá trị lịch sử của khu phố.
Đơn vị thi công Shanghai Construction No.2 Group đã triển khai nhiều loại robot chuyên dụng, trong đó có các robot điều khiển từ xa để khoan trong hành lang hẹp và các robot gắn cánh tay cơ khí gập linh hoạt nhằm xử lý việc đào đất trong môi trường có không gian cực kỳ hạn chế.
Các robot còn được tích hợp công nghệ học sâu cùng khả năng nhận diện địa chất và phát hiện chướng ngại vật dưới lòng đất, trong khi đội ngũ kỹ sư sử dụng công nghệ quét đám mây điểm kết hợp mô hình 3D và hệ thống BIM để đánh giá rủi ro, tối ưu phương án thi công và đảm bảo an toàn cho toàn bộ dự án.
Sau gần ba tuần triển khai, khu phố cổ đã được đưa trở lại vị trí cũ vào ngày 7/6/2025, mở đường cho việc xây dựng tổ hợp ngầm rộng hơn 53.000 m2 bên dưới và trở thành minh chứng điển hình cho cách Trung Quốc kết hợp giữa bảo tồn di sản kiến trúc lịch sử với phát triển hạ tầng đô thị hiện đại trong thế kỷ 21.