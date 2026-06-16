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[GALLERY] Robot Trung Quốc liên tục ngã, vì sao vẫn được tung hô?

Thiên Trang (TH)

Robot hình người Trung Quốc liên tục biểu diễn nhào lộn, chạy marathon, thậm chí ngã trên sân khấu, nhưng đằng sau là chiến lược công nghệ đầy tham vọng.

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Những màn nhào lộn, múa côn nhị khúc, nhảy múa hay chạy marathon của robot hình người Trung Quốc đang liên tục gây sốt trên toàn cầu, khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao các công ty công nghệ nước này lại tập trung vào những màn trình diễn tưởng như mang tính giải trí nhiều hơn ứng dụng thực tế, đặc biệt khi không ít robot vẫn thường xuyên gặp sự cố và ngã giữa lúc hoạt động.
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Thực tế, các chuyên gia cho rằng sân khấu biểu diễn chính là "phòng thí nghiệm ngoài đời thực" lý tưởng để robot hình người phát triển nhanh hơn, bởi đây là môi trường có tính tương tác cao nhưng mức độ rủi ro thấp hơn rất nhiều so với nhà máy, bệnh viện hay các nhiệm vụ cứu hộ, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
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Trong các chương trình biểu diễn, khán giả thường dễ chấp nhận những lỗi kỹ thuật như mất thăng bằng, phản ứng chậm hoặc thực hiện động tác chưa hoàn hảo, thậm chí đôi khi còn xem đó là yếu tố thú vị, giúp các nhà phát triển có cơ hội thu thập lượng dữ liệu khổng lồ để liên tục cải tiến hệ thống điều khiển và trí tuệ nhân tạo của robot.
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Khác với nhiều quốc gia tập trung hoàn thiện công nghệ trong phòng thí nghiệm trước khi thương mại hóa, Trung Quốc đang lựa chọn chiến lược đưa robot ra thị trường sớm, cho phép chúng tham gia các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn khách tham quan, hỗ trợ sự kiện hoặc tương tác với khách hàng nhằm tạo ra doanh thu ngay từ giai đoạn đầu phát triển.
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Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp robot nhanh chóng tăng sản lượng sản xuất, giảm giá thành linh kiện và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua robot hình người đang ngày càng nóng lên trên phạm vi toàn cầu.
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Một yếu tố quan trọng khác là giá trị truyền thông mà robot hình người mang lại, bởi mỗi video ghi lại cảnh robot nhảy múa, chạy bộ hay thực hiện các động tác phức tạp đều có khả năng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng và góp phần quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp đứng sau công nghệ này.
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Dù hiện tại robot hình người vẫn chưa thể thay thế con người trong nhiều công việc phức tạp, giới chuyên gia nhận định chúng đang tiến gần hơn tới những ứng dụng thực tế như chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ phục hồi chức năng, kiểm tra cơ sở hạ tầng, làm việc trong môi trường nguy hiểm hoặc tham gia sản xuất công nghiệp trong tương lai.
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Những cú ngã trên sân khấu hôm nay vì thế không đơn thuần là lỗi kỹ thuật đáng cười, mà có thể chính là cái giá cần thiết cho quá trình trưởng thành của một ngành công nghiệp mới, nơi mỗi màn trình diễn đều góp phần đưa robot hình người tiến thêm một bước đến ngày trở thành lực lượng lao động thực sự trong cuộc sống hiện đại.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
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