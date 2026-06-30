[GALLERY] AI trả lời sai vì một lỗi nhiều người dùng đều mắc

Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.
Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.
Hyundai sắp ra thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson vào nửa cuối năm 2026, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.
OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.
Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.
Máy sấy tóc không còn chỉ để làm khô mà đang trở thành trợ thủ chăm sóc tóc thông minh với cảm biến nhiệt, ion âm và tạo kiểu đa năng.
Mẫu xe Mazda Flair Crossover 2027 thế hệ mới vừa trình làng ở thị trường Nhật Bản với ngoại thất thay đổi nhẹ nhưng trang bị an toàn lại nâng cấp đáng kể.
Yamaha Grande hoàn toàn chinh phục phái đẹp nhờ khối động cơ lai điện (hybrid) tiên tiến, giải quyết chính xác bài toán chi phí và tiêu chuẩn xanh đã đặt ra.
Lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu gỡ nội dung vi phạm trên Threads tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong quản lý nền tảng này.