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[INFOGRAPHIC] HONOR Watch X5i, đồng hồ thông minh pin 21 ngày

Thiên Trang

HONOR Watch X5i gây chú ý với thời lượng pin lên tới 21 ngày, màn hình AMOLED 1,97 inch, khả năng theo dõi sức khỏe 24/7 cùng 109 chế độ luyện tập.

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