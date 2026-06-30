Xe ga Honda SH Special Edition HRC sắp về Việt Nam, đắt ngang Vinfast VF3

YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.

[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.

Tận thấy BYD M9 đẹp như Toyota Alphard hạng sang, chỉ 661 triệu đồng Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).

Ukraine dùng khí cầu thả tên lửa, vượt qua hệ thống phòng không của Nga Cuộc xung đột Ukraine thêm một lần nữa chứng kiến những cách thức triển khai vũ khí tấn công kỳ lạ.

Tay súng tấn công dân làng ở Nigeria, sát hại ít nhất 15 người Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

[GALLERY] Sốc với doanh thu 300 triệu USD của vua YouTube MrBeast MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.

Hàn Quốc dàn pháo tự động đối phó với đàn UAV, kết quả không như kỳ vọng Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.

Hyundai Tucson thế hệ mới hé lộ ngày ra mắt, các đối thủ dè chừng Hyundai sắp ra thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson vào nửa cuối năm 2026, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

[GALLERY] OpenAI tung chip AI đầu tiên, chính thức giảm phụ thuộc NVIDIA OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.