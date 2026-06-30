Xe ga Honda SH Special Edition HRC sắp về Việt Nam, đắt ngang Vinfast VF3

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.
Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.
Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
Cuộc xung đột Ukraine thêm một lần nữa chứng kiến những cách thức triển khai vũ khí tấn công kỳ lạ.
Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.
Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.
Hyundai sắp ra thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson vào nửa cuối năm 2026, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.
OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.
Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.