Video: Giới thiệu xe máy điện học sinh YADEA Omee mới.

Được định vị là "chiếc xe đầu đời" dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, xe máy điện YADEA Omee mang phong cách thiết kế Retro hiện đại với những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 760 mm và chiều dài cơ sở 1.220 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân, thao tác linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, YADEA còn trang bị cho Omee loạt công nghệ kết nối mới thông qua nền tảng AiGO Max. Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT 4,3 inch tích hợp nhân vật tương tác DiDi, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi và điều khiển một số tính năng thông minh ngay trên xe thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại.

Người dùng cũng có thể cá nhân hóa giao diện hiển thị, âm thanh khởi động và lựa chọn chế độ lái phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đây được xem là những tiện ích vốn hiếm xuất hiện trên các mẫu xe điện phổ thông dành cho học sinh.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, YADEA còn trang bị cho Omee loạt công nghệ kết nối mới thông qua nền tảng AiGO Max.

Về khả năng vận hành, YADEA Omee được trang bị động cơ hub TTFAR có công suất định mức 1.000W, công suất cực đại 1.350W, cho tốc độ tối đa 48 km/h. Bộ pin Lithium 48V30Ah giúp xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 89 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất.

Hãng xe điện Trung Quốc cũng đầu tư đáng kể cho hệ thống an toàn trên Omee với gói công nghệ iControl bao gồm kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC cùng đèn pha tự động cảm biến ánh sáng.

Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT 4,3 inch tích hợp nhân vật tương tác DiDi, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi...

Ngoài ra, nền tảng AiSafety tích hợp định vị GPS cho phép theo dõi vị trí xe theo thời gian thực, thiết lập hàng rào điện tử, cảnh báo di chuyển bất thường và cảnh báo đổ xe. Hệ thống chiếu sáng LED có cường độ lên tới 24.000 cd cùng tầm chiếu xa hơn 50 m nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào buổi tối.

YADEA Omee được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thời trang. Xe đi kèm chế độ bảo hành pin 3 năm hoặc 30.000 km.

YADEA Omee được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thời trang.

Mức giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này khởi điểm từ 15,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản Omee H có giá 18,99 triệu đồng và phiên bản cao cấp Omee P được niêm yết ở mức 21,99 triệu đồng.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, YADEA cũng công bố hợp tác chiến lược với Be Group nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam. Hai bên dự kiến nghiên cứu các dòng xe điện chuyên dụng dành cho tài xế công nghệ, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi với giá trị ưu đãi lên tới 5 triệu đồng.

Xe có giá khởi điểm từ 15,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản Omee H có giá 18,99 triệu đồng và bản cao cấp Omee P là 21,99 triệu đồng.

Song song đó, chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" của YADEA tiếp tục được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM đến hết ngày 31/7/2026. Người dùng sở hữu xe máy xăng hoặc xe điện thuộc mọi thương hiệu đều có thể tham gia đổi xe để nhận ưu đãi giảm giá lên tới 10% giá trị xe mới, cùng các chính sách hỗ trợ trả góp và thu mua xe cũ.

Với sự xuất hiện của Omee, YADEA cho thấy tham vọng mở rộng tệp khách hàng trẻ tuổi, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện điện trong nhóm học sinh, sinh viên tại Việt Nam.