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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Laptop cũ chiếm 83% thị trường Nga, hãng Trung Quốc vô danh gây sốt
Thiên Trang (TH)
30/06/2026 13:31
Thị trường laptop Nga đang chứng kiến nghịch lý khi máy cũ áp đảo doanh số, trong lúc thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi Mechrevo bất ngờ tăng trưởng tới 350%.
Trong quý I/2026, thị trường máy tính xách tay tại Nga ghi nhận xu hướng tiêu dùng đầy bất ngờ khi laptop đã qua sử dụng chiếm tới 83% tổng doanh số, trong khi thiết bị mới chỉ còn vỏn vẹn 17%, phản ánh tâm lý tiết kiệm ngày càng rõ nét của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và chi phí mua sắm công nghệ vẫn ở mức cao.
Không chỉ thị trường laptop cũ tăng trưởng mạnh, phân khúc máy mới cũng xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý khi thương hiệu Trung Quốc Mechrevo - cái tên còn khá xa lạ với phần lớn người dùng quốc tế - bất ngờ trở thành hãng có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất tại Nga với mức tăng lên tới 350% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy người tiêu dùng nước này đang ngày càng cởi mở hơn với các thương hiệu mới nếu sản phẩm sở hữu cấu hình tốt và mức giá cạnh tranh.
Theo số liệu từ nền tảng Avito Tovary, giá bán trung bình của một chiếc laptop Mechrevo mới vào khoảng 116.000 Ruble, tương đương hơn 30 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu MacBook của Apple có giá trung bình khoảng 91.000 Ruble, tuy nhiên điều đó không làm giảm sức hút của thương hiệu này khi doanh số vẫn tăng trưởng vượt bậc trên các sàn thương mại điện tử.
Điều đáng chú ý là Mechrevo gần như không xuất hiện tại hai trong ba chuỗi bán lẻ điện máy lớn nhất nước Nga, trong khi danh mục sản phẩm của hãng lại được phân phối rất phong phú trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng khi người dân ngày càng ưu tiên mua laptop qua thương mại điện tử thay vì các cửa hàng truyền thống.
Mặc dù vậy, những thương hiệu quen thuộc vẫn giữ vai trò thống trị ở phân khúc laptop mới khi Apple dẫn đầu với 46% thị phần, tiếp theo là Asus, Lenovo, Honor và MSI, trong đó MacBook vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 46% so với cùng kỳ năm trước, còn Gigabyte đứng thứ ba về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 38% và giá bán trung bình khoảng 80.000 Ruble.
Ở thị trường laptop đã qua sử dụng, Mechrevo vẫn chưa thể tạo dấu ấn khi Apple và Asus cùng dẫn đầu với 17% thị phần, tiếp theo là Lenovo, HP và Acer, trong khi Honor trở thành thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở phân khúc máy cũ với doanh số tăng 24%, vượt Huawei và Dell trong bảng xếp hạng tăng trưởng.
Một điểm đáng chú ý khác là dù laptop cũ đang chiếm tới 83% tổng lượng thiết bị bán ra tại Nga, giá bán trung bình của phân khúc này vẫn giảm thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy người tiêu dùng không chỉ ưu tiên mua thiết bị đã qua sử dụng mà còn có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có giá ngày càng thấp để tối ưu chi tiêu.
Diễn biến của thị trường laptop Nga cho thấy bức tranh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng khi người tiêu dùng vừa chuyển dịch mạnh sang thị trường máy cũ để tiết kiệm chi phí, vừa sẵn sàng thử nghiệm những thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi như Mechrevo nếu chúng mang lại hiệu năng hấp dẫn, qua đó phản ánh xu hướng tiêu dùng linh hoạt và thực dụng hơn trong năm 2026.
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