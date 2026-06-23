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[GALLERY] Vật liệu vô danh đẩy giá bo mạch tăng vọt 40%

Thiên Trang (TH)

Khủng hoảng nguồn cung nhựa PPE đang khiến giá bo mạch PCB tăng tới 40%, đe dọa kéo theo làn sóng tăng giá smartphone, laptop và thiết bị AI.

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Giá bo mạch điện tử toàn cầu đang chịu áp lực lớn khi một loại vật liệu ít được biết đến mang tên nhựa polyphenylene ether (PPE) độ tinh khiết cao bất ngờ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ phải đối mặt với nguy cơ tăng chi phí sản xuất trên diện rộng.
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Dù không nổi tiếng như chip nhớ hay GPU, nhựa PPE lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất PCB (bo mạch in), giúp thiết bị duy trì độ ổn định tín hiệu, tản nhiệt hiệu quả và đảm bảo độ bền trong môi trường hoạt động cường độ cao.

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Nguồn cung vật liệu này bị gián đoạn sau khi khu phức hợp công nghiệp và hóa dầu tại Jubail, Saudi Arabia, một trong những trung tâm sản xuất PPE lớn nhất thế giới, phải ngừng hoạt động do căng thẳng địa chính trị và những rủi ro liên quan đến vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz.
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Theo các chuyên gia trong ngành, PPE không phải loại vật liệu có thể thay thế nhanh chóng bởi việc chuyển sang nguồn cung khác đòi hỏi các nhà sản xuất phải thiết kế lại bo mạch, tiến hành thử nghiệm độ ổn định và xin cấp lại các chứng nhận chất lượng cần thiết.
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Tác động từ cuộc khủng hoảng nguồn cung đã nhanh chóng phản ánh lên giá thành sản xuất khi nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh đối với nguyên liệu nhựa và hóa chất, trong đó giá PCB được cho là đã tăng tới 40% chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay.
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Không chỉ các nhà sản xuất bo mạch tại Trung Quốc mà nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ cũng đã phải điều chỉnh giá bán nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu leo thang, cho thấy áp lực đang lan rộng trên toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
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Giới phân tích nhận định smartphone, laptop, thiết bị đeo thông minh, máy chơi game, router mạng và đặc biệt là các máy chủ AI sẽ là những nhóm sản phẩm chịu ảnh hưởng rõ rệt nếu tình trạng thiếu hụt PPE tiếp tục kéo dài trong những tháng tới.
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Mặc dù các mẫu flagship cao cấp như iPhone hay Galaxy thế hệ mới có thể chưa tăng giá ngay lập tức nhờ lợi thế chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, nhưng áp lực chi phí từ vật liệu đầu vào được dự báo sẽ ngày càng rõ nét vào cuối năm, làm gia tăng nguy cơ thiết bị công nghệ đồng loạt đắt đỏ hơn trên thị trường.
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