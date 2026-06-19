Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Audi Q3 và Q5 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, từ 2,099 tỷ đồng

Tuấn Minh

Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 1016 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.

1-439.jpg
Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback, mở rộng lựa chọn cho khách hàng ở hai phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung.
10-4956.jpg
NSự xuất hiện của Q3 và Q5 thế hệ mới cho thấy định hướng rõ ràng của Audi trong việc đưa những công nghệ tiên tiến nhất xuống các phân khúc phổ thông hơn trong dải sản phẩm của hãng, đồng thời củng cố vị thế tại một trong những thị trường SUV hạng sang phát triển nhanh nhất khu vực.
4-2641.jpg
Nếu Q3 hướng tới nhóm khách hàng trẻ và năng động, Q5 thế hệ mới lại đại diện cho những bước tiến công nghệ quan trọng của Audi trong phân khúc SUV cỡ trung hạng sang. Đây là mẫu xe đầu tiên của Audi tại Việt Nam được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), kiến trúc hoàn toàn mới dành cho các dòng xe động cơ đốt trong thế hệ tiếp theo của hãng.
2-8874.jpg
Nền tảng này giúp cải thiện độ cứng thân xe, khả năng vận hành, mức độ số hóa và hiệu quả sử dụng năng lượng. Cả Q5 SUV và Q5 Sportback đều sở hữu ngoại thất S line tiêu chuẩn với phong cách thể thao đặc trưng. Bộ mâm Audi Sport 20 inch thiết kế 5 chấu kép dạng xoắn tiếp tục tạo điểm nhấn cho ngoại hình mạnh mẽ của mẫu SUV hạng sang này.
14.jpg
Bên trong Q5 thế hệ mới, Audi giới thiệu không gian số hóa mang tên Audi Digital Stage. Đây được xem là một trong những khoang lái hiện đại nhất mà hãng từng trang bị cho dòng SUV cỡ trung. Hệ thống này bao gồm cụm màn hình cong MMI Panoramic sử dụng công nghệ OLED với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch.
13.jpg
Xe cũng được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D Premium gồm 16 loa công suất 685W, sạc không dây... Không gian nội thất linh hoạt nhờ hàng ghế sau có thể trượt tiến lùi, điều chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
1111-3719.jpg
Q5 mới sở hữu động cơ xăng tăng áp bốn xi-lanh cho công suất 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số S tronic 7 cấp và hệ dẫn động quattro với công nghệ ultra. Nhờ cấu hình này, cả Q5 SUV và Q5 Sportback đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,2 giây.
5-2167.jpg
Còn với Audi Q3 2026, mẫu xe này đã được nâng cấp toàn diện theo hướng hiện đại hóa trải nghiệm người dùng. Mẫu SUV cỡ nhỏ hạng sang sở hữu ngoại hình sắc nét hơn với tỷ lệ thân xe khỏe khoắn, kết hợp nhiều chi tiết mang đậm dấu ấn công nghệ.
6-6303.jpg
Audi Q3 SUV sử dụng gói thiết kế Advanced hướng đến sự sang trọng, trong khi Q3 Sportback được trang bị ngoại thất S line nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, đi kèm hệ thống đèn LED Plus phía trước, đèn hậu LED Pro và logo Audi phát sáng phía sau.
7-7300.jpg
Không gian nội thất là khu vực thể hiện rõ nhất triết lý số hóa mới của Audi. Trung tâm khoang lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus kích thước 11,9 inch kết hợp màn hình giải trí MMI 12,8 inch, tạo thành hệ thống điều khiển trực quan và hiện đại.
8-475.jpg
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Audi loại bỏ cần số truyền thống ở bệ trung tâm và thay thế bằng lẫy điều khiển điện tử tích hợp trên trục vô-lăng. Thiết kế này không chỉ tối ưu thao tác cho người lái mà còn giải phóng đáng kể không gian nội thất, tạo điều kiện bố trí sạc điện thoại không dây 15W có chức năng làm mát, hộc chứa đồ lớn và các tiện ích sử dụng hàng ngày.
12.jpg
Danh sách trang bị đáng chú ý trên Q3 mới còn có hệ thống âm thanh Audi Sound System 10 loa, điều hòa tự động ba vùng độc lập, đèn viền nội thất đa sắc và gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L bốn xi-lanh, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước...
9-3989.jpg
Audi Việt Nam bắt đầu phân phối bộ đôi SUV thế hệ mới từ tháng 6/2026 với bốn phiên bản: Audi Q3 SUV TFSI Advanced giá 2,099 tỷ đồng; Audi Q3 Sportback TFSI S line giá 2,199 tỷ đồng; Audi Q5 SUV TFSI quattro S line giá 2,849 tỷ đồng; giá Audi Q5 Sportback TFSI quattro S line: 2,949 tỷ đồng.
11-7030.jpg
Việc đồng thời ra mắt Q3 và Q5 thế hệ mới cho thấy Audi đang đẩy mạnh chiến lược làm mới danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào thiết kế và hiệu suất, thương hiệu Đức còn đặt trọng tâm vào số hóa, kết nối và trải nghiệm người dùng - những yếu tố đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong phân khúc xe sang hiện đại.
Video: Ra mắt Audi Q5 thế hệ mới tại Việt Nam.
bài liên quan
#Audi Q3 và Q5 2026 ra mắt #Audi Q3 và Q5 2026 tại Việt Nam #Audi Q3 và Audi Q5 2026 thế hệ mới #giá xe Audi Q3 và Audi Q5 2026 #Audi Q3 và Audi Q5 2026 chính hãng #Audi Q5 thế hệ mới
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top