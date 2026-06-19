[GALLERY 53% người trẻ kiệt sức vì app hẹn hò, tình yêu thua thuật toán?

Giải mã gene liên quan đến nốt ruồi và ung thư hắc tố da Nghiên cứu mới xác định hàng trăm gene liên quan nốt ruồi và ung thư hắc tố da, mở ra hướng đi mới trong phòng chống bệnh ung thư da.

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt cùng 3 nâng cấp đáng giá cho camera Ngoài chip mới, màu mới, dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị một loạt nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý.

Phát hiện hành tinh có mưa hồng ngọc qua kính viễn vọng James Webb Kính viễn vọng James Webb phát hiện hành tinh WASP-121b có mưa hồng ngọc và gió tốc độ cao, mở ra hiểu biết mới về khí quyển hành tinh xa xôi.

Chi tiết xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max hơn 13 triệu đồng Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.

Mazda CX-5 hybrid 2027 đã sẵn sàng ra mắt Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.

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