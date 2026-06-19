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[GALLERY 53% người trẻ kiệt sức vì app hẹn hò, tình yêu thua thuật toán?

Thiên Trang (TH)

Ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với ứng dụng hẹn hò khi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và mất niềm tin vào tình yêu do thuật toán chi phối.

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Trong thời đại số, các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Bumble hay Facebook Dating đã trở thành công cụ quen thuộc giúp hàng triệu người tìm kiếm tình yêu chỉ bằng vài thao tác vuốt màn hình, nhưng phía sau sự tiện lợi ấy lại xuất hiện một nghịch lý đáng lo ngại khi việc kết nối trở nên dễ dàng hơn thì cảm giác cô đơn và mệt mỏi trong chuyện tình cảm cũng gia tăng mạnh mẽ.
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Theo báo cáo thị trường năm 2026 của SegmentOS, hội chứng “kiệt sức vì hẹn hò” (dating app burnout) đã đạt mức cao nhất trong vòng một thập kỷ, với 53,3% người độc thân cho biết họ đã từ bỏ hoặc hạn chế sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến do không còn cảm thấy hiệu quả như kỳ vọng ban đầu.
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Thảo My, sinh viên 20 tuổi, cho biết từng dành hàng giờ mỗi tối để quẹt trái, quẹt phải với hy vọng tìm được một mối quan hệ phù hợp, nhưng sau nhiều tháng trải nghiệm, cô nhận ra phần lớn các cuộc trò chuyện đều lặp lại theo những kịch bản nhàm chán và nhanh chóng kết thúc bằng sự im lặng khó hiểu từ đối phương.
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Câu chuyện của My phản ánh hiện tượng “bội thực lựa chọn” được nhà tâm lý học Barry Schwartz nhắc đến, khi quá nhiều lựa chọn khiến con người khó đưa ra quyết định và luôn có cảm giác rằng một lựa chọn tốt hơn đang chờ đợi ở phía trước, từ đó làm giảm sự tập trung và nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu một người cụ thể.
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Không chỉ người trẻ, những người trưởng thành như Minh Đức, 35 tuổi, cũng đang phải đối mặt với áp lực tương tự khi biến việc hẹn hò trực tuyến thành một nhiệm vụ bắt buộc dưới sức ép từ gia đình và xã hội, trong khi những nỗ lực xây dựng hồ sơ cá nhân hoàn hảo hay tham gia nhiều ứng dụng khác nhau vẫn không mang lại kết quả như mong muốn.
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Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân không hoàn toàn đến từ người dùng mà còn xuất phát từ cách vận hành của các nền tảng, nơi con người bị đánh giá thông qua hình ảnh, thông tin cá nhân và các chỉ số hiển thị giống như những sản phẩm trên một gian hàng kỹ thuật số hơn là những cá thể có cảm xúc và chiều sâu riêng biệt.
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Theo Tiến sĩ Paul Eastwick, môi trường hẹn hò trực tuyến đang thúc đẩy xu hướng sàng lọc đối tượng dựa trên hồ sơ cá nhân thay vì để cảm xúc phát triển tự nhiên thông qua những tương tác thực tế, đồng thời khiến người dùng ngày càng thực dụng khi dành nhiều thời gian “kiểm toán” đối phương trên mạng xã hội trước cả lần gặp mặt đầu tiên.
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Dù vậy, bức tranh hẹn hò trực tuyến năm 2026 vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều người theo đuổi xu hướng “Clear-Coding”, ưu tiên sự rõ ràng, chân thành và những buổi gặp gỡ đơn giản thay vì các trò chơi tâm lý, qua đó cho thấy công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ kết nối còn tình yêu thực sự vẫn cần được xây dựng bằng cảm xúc, sự thấu hiểu và những trải nghiệm đời thực.
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