[GALLERY 53% người trẻ kiệt sức vì app hẹn hò, tình yêu thua thuật toán?

Nghiên cứu mới xác định hàng trăm gene liên quan nốt ruồi và ung thư hắc tố da, mở ra hướng đi mới trong phòng chống bệnh ung thư da.
Ngoài chip mới, màu mới, dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị một loạt nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý.
Kính viễn vọng James Webb phát hiện hành tinh WASP-121b có mưa hồng ngọc và gió tốc độ cao, mở ra hiểu biết mới về khí quyển hành tinh xa xôi.
Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.
Một container có thể chứa 18 quả đạn tuần kích FV-014, được thiết kế để phóng ra khỏi container nhờ cơ chế hỗ trợ bằng tên lửa.
Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.
Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.
Sony Inzone H6 Air mang đến làn gió mới cho thị trường tai nghe gaming với thiết kế open-back, trọng lượng chỉ 199g, driver thừa hưởng từ MDR-MV1.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.