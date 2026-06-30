[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng

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Cận cảnh BMW M4 Competition màu Sao Paulo giá gần 6 tỷ đồng tại Việt Nam Mới đây, mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng đã có mặt ở Hà Nội. Xe gây chú ý với màu sơn nổi bật, cấu hình đắt giá.

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