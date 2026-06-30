[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.
Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
LG QNED evo AI 2026 gây ấn tượng với màn hình 115 inch siêu lớn, mang đến trải nghiệm xem thể thao, gaming và giải trí sống động ngay tại nhà.
Mới đây, mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng đã có mặt ở Hà Nội. Xe gây chú ý với màu sơn nổi bật, cấu hình đắt giá.
Khoảng 90.000 xe ga Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi có thể gây gián đoạn hiển thị cụm đồng hồ, cần cập nhật phần mềm khắc phục.
Cuộc xung đột Ukraine thêm một lần nữa chứng kiến những cách thức triển khai vũ khí tấn công kỳ lạ.
Nỗi lo Facebook nghe lén vẫn ám ảnh nhiều người dùng, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở khả năng thu thập và phân tích dữ liệu.
Ford Fiesta sau 4 năm bị khai tử được cho là sẽ chính thức trở lại vào 2027 dưới hình hài hatchback thuần điện, chung nền tảng với Renault 5 và Nissan Micra.
Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.