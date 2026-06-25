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[INFOGRAPHIC] Xiaomi Sound Play, loa buetooth 1,8 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Thiên Trang

Xiaomi Sound Play là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một chiếc loa Bluetooth thời trang, nhỏ gọn, chống nước tốt, đèn LED bắt mắt và chất âm cân bằng.

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