[INFOGRAPHIC] Xiaomi Sound Play, loa buetooth 1,8 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Ngày nóng nhất trong lịch sử nước Pháp Pháp mới đây ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử trong bối cảnh một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm Châu Âu.

Triệu hồi hơn 110.000 xe Peugeot 3008 và 5008 do không thể mở cửa Hãng xe Pháp đang phải triệu hồi các mẫu xe Peugeot 3008 và 5008 trên toàn cầu do tay nắm cửa bên trong có thể không hoạt động.

Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

GS.VS Đặng Vũ Minh, nhà khoa học lớn, nhân cách lớn Công trình của GS.VS Đặng Vũ Minh được các nhà khoa học Liên Xô đánh giá là một phát minh xứng đáng mang tên ông, nhà khoa học, nhân cách lớn.

[GALLERY] Xuất hiện smartphone tích hợp máy chiếu kèm siêu pin Có một hãng smartphone chỉ chuyên làm ra các sản phẩm siêu bền, siêu pin từ những chiếc smartphone cho đến cả máy tính bảng đều tích hợp máy chiếu.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS tại Syria Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã đưa vào biên chế một tàu khu trục 5.000 tấn.

Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán, thay thế bằng SUV cỡ lớn Avancier Bên cạnh đoanh số giảm tới 90%, mẫu xe MPV Honda Odyssey còn bị ngừng bán nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc.

GAC Việt Nam xác nhận toàn bộ dòng xe tương thích xăng sinh học E10 TC Services Việt Nam (TCSV), nhà phân phối thương hiệu GAC tại Việt Nam, vừa công bố thông tin về khả năng tương thích của các mẫu xe GAC đang phân phối.