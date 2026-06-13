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Honda Prelude 2026 gần 1,8 tỷ đồng, gây sốt tại Đông Nam Á

Nguyễn Chung

Honda Prelude 2026 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm KLIMS 2026 tại Malaysia. Xe giá bán 278.000 Ringgit (khoảng 1,79 tỷ đồng).

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Honda Prelude thế hệ thứ sáu đã chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026. Mẫu coupe hybrid hoàn toàn mới này được phân phối với một phiên bản duy nhất, đánh dấu sự trở lại của một cái tên từng rất nổi tiếng trong lịch sử Honda sau nhiều năm vắng bóng.
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Sự xuất hiện của Prelude 2026 cũng giúp Honda mở rộng danh mục sản phẩm thể thao tại Đông Nam Á, mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng yêu thích xe coupe nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu xe có khả năng sử dụng hàng ngày.
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Honda Prelude 2026 sở hữu kiểu dáng coupe 2+2 với kích thước dài 4.522 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.355 mm và chiều dài cơ sở 2.605 mm. Dù chia sẻ nhiều đường nét với Civic ở phần đầu xe và khu vực cột A, Prelude vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ phần thân xe thấp, đuôi xe vuốt mềm mại và tỷ lệ thiết kế đặc trưng của dòng coupe thể thao.
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Xe được trang bị tiêu chuẩn đèn LED tự động, đèn LED định vị ban ngày, đèn hỗ trợ vào cua chủ động, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và chức năng mở khóa thông minh. Khách hàng Malaysia có thể lựa chọn ba màu sơn ngoại thất gồm Winter Frost Pearl, Rallye Red và Crystal Black Pearl.
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Sức mạnh của Honda Prelude đến từ hệ truyền động hybrid i-MMD tương tự Civic e và CR-V e. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L Atkinson cùng mô-tơ điện dẫn động bánh trước. Động cơ xăng cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm, trong khi mô-tơ điện tạo ra công suất 184 mã lực cùng mô-men xoắn 315 Nm.
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Khi hoạt động đồng thời, toàn bộ hệ truyền động đạt công suất tối đa 203 mã lực. Theo công bố của Honda, Prelude mới có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,2 giây, tốc độ tối đa 188 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,2 lít/100 km.
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Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Prelude nằm ở nền tảng vận hành. Dù sử dụng hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe này lại được phát triển dựa trên nhiều thành phần khung gầm của Civic Type R FL5. Xe sở hữu hệ thống treo trước dual-axis strut, giảm xóc thích ứng, thanh cân bằng hiệu suất cao và hệ thống phanh Brembo với đĩa phanh trước 13,8 inch.
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Honda cũng trang bị cho Prelude bộ mâm hợp kim 19 inch đi cùng lốp kích thước 235/40 nhằm tăng độ bám đường và cải thiện cảm giác lái. Ngoài ra, Prelude còn sở hữu hệ thống Agile Handling Assist giúp tăng độ ổn định khi vào cua, đồng thời giảm hiện tượng mất kiểm soát trong các tình huống đánh lái khẩn cấp.
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Prelude là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Malaysia được trang bị công nghệ S+ Shift. Hệ thống này mô phỏng cảm giác sang số của hộp số tự động 8 cấp dù xe thực tế sử dụng hộp số e-CVT. Khi kết hợp cùng công nghệ Active Sound Control, Prelude mang lại trải nghiệm âm thanh và phản hồi vận hành gần với các mẫu xe thể thao sử dụng hộp số truyền thống.
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Người lái có thể lựa chọn các chế độ vận hành Comfort, Sport và GT. Ngoài ra còn có chế độ Individual cho phép tùy chỉnh các thiết lập theo sở thích cá nhân. Khoang lái của Prelude có nhiều điểm tương đồng với Civic nhưng được điều chỉnh để tạo bản sắc riêng. Một số chi tiết nhỏ bên trong xe cũng được Honda thiết kế nhằm gợi nhớ đến lịch sử dòng Prelude.
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Honda Prelude 2026 được trang bị 7 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước và sau cùng gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing. Danh sách các tính năng an toàn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động khác.
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Tại thị trường Malaysia, Honda Prelude 2026 có giá bán 278.000 Ringgit (khoảng 1,79 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn dự đoán của nhiều người bởi tại Nhật Bản, Prelude được định vị cao hơn Civic Type R. Dự đoán, mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa về thị trường Việt nam trong thời gian tới.
Video: Xem trải nghiệm Honda Prelude 2026 tại Malaysia.

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