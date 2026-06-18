[GALLERY] Startup AI y tế 5,3 tỷ USD được NVIDIA và Eli Lilly rót vốn

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.
Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?
Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống pháo binh phóng loạt, Lockheed Martin buộc phải nâng cấp mạnh mẽ 'hỏa thần' HIMARS để giữ chân khách hàng.
Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.
Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Từ ảnh căn cước công dân đến thẻ ngân hàng, những dữ liệu tưởng chừng vô hại đang trở thành “chìa khóa” để tội phạm mạng thực hiện các chiêu trò lừa đảo.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.