[GALLERY] Startup AI y tế 5,3 tỷ USD được NVIDIA và Eli Lilly rót vốn

Nhà khoa học lỗi lạc Nguyễn Văn Hiệu: Đam mê và hy sinh vì khoa học GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

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