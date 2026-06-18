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[GALLERY] Startup AI y tế 5,3 tỷ USD được NVIDIA và Eli Lilly rót vốn

Thiên Trang (TH)

Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.

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Startup AI y tế Abridge đang gây chú ý toàn cầu khi huy động thành công 316 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất, nâng định giá doanh nghiệp lên 5,3 tỷ USD và thu hút sự tham gia của những tên tuổi lớn như NVIDIA cùng tập đoàn dược phẩm Eli Lilly.
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Được thành lập năm 2018 bởi bác sĩ tim mạch Shiv Rao, Abridge ban đầu phát triển công nghệ AI môi trường (ambient AI) giúp tự động ghi âm và tạo ghi chú lâm sàng, nhưng hiện đã mở rộng tham vọng trở thành nền tảng vận hành toàn diện cho hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.
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Theo công ty, nền tảng AI mới có khả năng xử lý dữ liệu từ các cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân để phục vụ nhiều quy trình quan trọng như thanh toán y tế, hỗ trợ quyết định lâm sàng, xét duyệt bảo hiểm và tuyển chọn bệnh nhân cho các thử nghiệm thuốc.
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Hiện hơn 300 hệ thống y tế lớn đã triển khai giải pháp của Abridge, trong đó có Northwestern Medicine, Emory Healthcare và Johns Hopkins, với quy mô xử lý hơn 100 triệu cuộc trao đổi lâm sàng và hỗ trợ khoảng 250 triệu bệnh nhân mỗi năm.
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Điểm khác biệt của Abridge nằm ở khả năng hoạt động theo thời gian thực khi AI có thể tự động tạo hồ sơ khám bệnh, mã thanh toán, tóm tắt điều trị, đồng thời gợi ý nội dung cần trao đổi và các hướng dẫn chuyên môn ngay trong lúc bác sĩ đang thăm khám.
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Không chỉ nhận vốn đầu tư, Abridge còn hợp tác trực tiếp với NVIDIA để phát triển mô hình AI chuyên biệt dành riêng cho đối thoại lâm sàng thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các mô hình ngôn ngữ lớn được xây dựng cho mục đích tổng quát như hiện nay.
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Song song đó, việc bắt tay với Artisight – công ty bệnh viện thông minh được NVIDIA hậu thuẫn – và Eli Lilly cho thấy Abridge đang từng bước mở rộng ảnh hưởng sang các lĩnh vực quản lý bệnh viện, nghiên cứu dược phẩm và thử nghiệm lâm sàng bằng dữ liệu AI.
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Dù được xem là ứng viên tiềm năng để trở thành “hệ điều hành AI” của ngành y tế trong tương lai, Abridge vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về bảo mật dữ liệu bệnh nhân, quản trị hồ sơ y tế và duy trì niềm tin khi xử lý một trong những loại dữ liệu nhạy cảm nhất thế giới là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và người bệnh.
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