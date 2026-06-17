Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade

Mối đe dọa lượng tử với nguy cơ phá vỡ mọi lớp bảo mật Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.

Toyota rục rịch xây nhà máy lắp ráp bán tải Hilux và SUV Fortuner tại Lào Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.

[GALLERY] Motorola mang camera 200MP lên Moto G Max Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.

Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.

Thị phần toàn cầu của Omoda & Jaecoo tăng trưởng ổn định Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Liệu pháp điều trị ung thư mới của Israel không dùng thuốc hay hóa chất Các nhà khoa học Israel đã tạo ra hạt nano sinh học giúp ức chế ung thư không cần thuốc hoặc hóa trị, mở ra hướng đi mới trong điều trị ung thư.

MG QS 2026 chào sân Đông Nam Á - SUV 7 chỗ động cơ tăng áp 4WD Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và đam mê học hỏi suốt đời Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.

Bộ vá lốp khẩn cấp Honda CR-V và Accord khiến 8 người bị thương Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.