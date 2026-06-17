Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade

Tâm Võ

Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.

111-9507.jpg
Yamaha Đài Loan vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga cỡ nhỏ RS NEO 2026 mới, được thiết kế hướng tới những tay lái trẻ tuổi đang tìm kiếm một chiếc scooter đi lại hàng ngày dễ lái, nhẹ nhàng nhưng với vẻ ngoài cá tính.
2-6614.jpg
Về thiết kế, RS NEO nổi bật với các đường nét thân xe cắt xẻ và đèn demi kép, gợi nhớ tới các mẫu sportbike thuộc dòng R-Series của Yamaha hay chiếc côn tay underbone Exciter 155. Mối liên hệ này được thể hiện rất rõ ở phía sau với đèn hậu dọc và phần đuôi vuốt ngược khá giống các mẫu R15 hay R7.
6-9763.jpg
Trong khi đó, bảng màu gồm 3 màu của Yamaha RS NEO 2026 2026 gồm; "Shibuya Blue," "Midnight Black," và "Mineral White" lại gợi nhớ tới các mẫu naked bike thuộc MT-Series - đặc biệt là màu Shibuya Blue với các điểm nhấn màu neon.
3-5640.jpg
Bên cạnh diện mạo cá tính, mẫu xe tay ga Yamaha RS NEO 2026 còn gây ấn tượng mạnh mẽ với triết lý thiết kế siêu nhẹ. Xe sở hữu trọng lượng ướt chỉ ở mức 93 kg, và nếu loại bỏ các dung dịch thì trọng lượng khô chỉ vỏn vẹn 88 kg.
4-4489.jpg
Kết hợp cùng chiều cao yên cực kỳ thân thiện ở mức 735 mm, mẫu xe này mang đến tư thế ngồi thoải mái cho người lái, giúp họ dễ dàng chống chân và kiểm soát xe. Thiết kế này thể hiện rõ triết lý "trọng lượng nhẹ là vua" trong vận hành
5-4137.jpg
Đúng như câu nói nổi tiếng của nhà thiết kế xe thể thao người Anh Colin Chapman về việc giảm trọng lượng để đạt được tốc độ nhanh hơn ở mọi nơi. Nhờ vậy, chiếc xe biến thành một cỗ máy luồn lách hoàn hảo trong những khung giờ cao điểm hay tại các bãi đỗ xe chật hẹp ở đô thị.
8-7908.jpg
Về mặt hiệu suất, Yamaha tiếp tục trang bị cho RS NEO khối động cơ Blue Core 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí. Hệ thống này không chỉ đảm bảo sự êm ái khi vận hành mà còn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc, đạt mức 57,9 km/lít.
7-9231.jpg
Xe có thể sản sinh công suất khoảng 7,4 mã lực cùng mô-men xoắn 9 Nm, vừa đủ cho các nhu cầu di chuyển thường ngày. Hàng loạt công nghệ tiện ích cũng được tích hợp sẵn như hệ thống khởi động thông minh SMG giúp giảm thiểu tiếng ồn, hệ thống phanh liên kết UBS đảm bảo an toàn và cổng sạc USB đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục của thời đại số.
10-5769.jpg
Tại Đài Loan, mức giá xe Yamaha RS NEO 2026 được niêm yết là 80.000 Đài tệ, (tương đương khoảng 66 triệu đồng). Nhìn từ góc độ của thị trường Việt Nam, đây là một mức giá khá cạnh tranh và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự xáo trộn nếu xe được nhập khẩu.
9-5475.jpg
Hiện tại, phân khúc xe tay ga 125cc tại Việt Nam đang bị thống trị bởi những cái tên sừng sỏ như Honda Air Blade hay Honda SH Mode. Tuy nhiên, RS NEO 2026 lại chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác, tập trung vào trải nghiệm lái nhẹ nhàng, tính linh hoạt cao và một thiết kế đậm chất đường phố.
Video: Giới thiệu xe tay ga Yamaha RS NEO mới.
bài liên quan
#Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu #Yamaha RS NEO 2026 mới #Yamaha RS NEO 2026 về Việt Nam #xe tay ga Yamaha RS NEO 2026 #Yamaha RS NEO 2026 nâng cấp #giá xe Yamaha RS NEO 2026
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top