Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade

Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.
Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.
Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.
Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.
Các nhà khoa học Israel đã tạo ra hạt nano sinh học giúp ức chế ung thư không cần thuốc hoặc hóa trị, mở ra hướng đi mới trong điều trị ung thư.
Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.
Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.
Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.
Hyundai i20 2027 mới với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong.