[GALLERY] 5 ứng dụng Android top đầu nhưng chuyên gia khuyên đừng cài

Hàng trăm triệu lượt tải trên Google Play Store thường tạo cảm giác an tâm cho người dùng, nhưng theo các chuyên gia Android, đây không phải là tiêu chí phản ánh mức độ an toàn hay chất lượng của một ứng dụng, bởi nhiều phần mềm vẫn có thể tồn tại các vấn đề về bảo mật, thu thập dữ liệu hoặc cung cấp những tính năng mà hệ điều hành Android hiện đại đã tích hợp sẵn. (Ảnh Android Authority)
Đứng đầu danh sách là Turbo VPN với hơn 500 triệu lượt tải, ứng dụng miễn phí này từng bị đặt dấu hỏi về cách thu thập dữ liệu người dùng cũng như các mối liên hệ gây tranh cãi, trong khi mô hình VPN miễn phí không giới hạn thường phải tìm nguồn doanh thu từ dữ liệu hoặc quảng cáo, khiến mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trở nên kém thuyết phục hơn.(Ảnh Android Authority)
Tiếp theo là LastPass, trình quản lý mật khẩu từng được đánh giá rất cao nhưng đã đánh mất niềm tin sau nhiều sự cố bảo mật, đặc biệt là vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng năm 2022, khiến nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên chuyển sang các giải pháp khác có lịch sử bảo mật ổn định và minh bạch hơn. (Ảnh Android Authority)
Truecaller cũng nằm trong danh sách cần cân nhắc vì để hoạt động hiệu quả, ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào danh bạ, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và nhiều dữ liệu cá nhân khác, đồng thời việc đồng bộ danh bạ có thể khiến thông tin của cả những người chưa từng sử dụng ứng dụng cũng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ.(Ảnh Android Authority)
Trong khi đó, CCleaner vốn nổi tiếng với khả năng dọn dẹp bộ nhớ lại không còn phát huy nhiều giá trị trên các thiết bị Android đời mới, bởi hệ điều hành cùng ứng dụng Files by Google đã tích hợp đầy đủ các công cụ quản lý dung lượng, xóa tệp rác và tối ưu thiết bị mà không cần cài thêm phần mềm bên thứ ba.(Ảnh Android Authority)(Ảnh Android Authority)
Một cái tên khác là AVG AntiVirus & Security khi nhiều tính năng mà ứng dụng quảng bá như quét mã độc, bảo vệ khi duyệt web hay kiểm tra ứng dụng thực chất đã được Android tích hợp thông qua Google Play Protect và các lớp bảo mật mặc định, khiến việc cài thêm phần mềm diệt virus trở nên dư thừa trong phần lớn trường hợp.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất để bảo vệ điện thoại Android không phải là cài càng nhiều ứng dụng bảo mật càng tốt, mà là chỉ tải phần mềm từ Google Play Store, thường xuyên cập nhật hệ điều hành, không cấp quyền truy cập không cần thiết và giữ nguyên các tính năng bảo mật mặc định của thiết bị.
Lời khuyên dành cho người dùng Android là đừng để số lượt tải hay vị trí trên bảng xếp hạng đánh lừa, bởi một ứng dụng phổ biến chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất, trong khi việc ưu tiên các phần mềm uy tín, minh bạch về quyền riêng tư và thực sự cần thiết sẽ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như mang lại trải nghiệm sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.
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