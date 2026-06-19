[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ

Hệ thống Overwatch nhận diện và nhắm mục tiêu tầm xa bắt chết UAV Công ty SPARC AI của Australia đã hoàn thành thử nghiệm xác định mục tiêu tầm xa dành cho UAV bằng nền tảng phần mềm Overwatch.

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