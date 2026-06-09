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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Cảnh báo khẩn, xem phim miễn phí có thể mất dữ liệu
Thiên Trang (Th)
09/06/2026 10:03
Europol cảnh báo người dùng xem phim miễn phí trên web lậu có nguy cơ nhiễm mã độc, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.
Người dùng thường lựa chọn các trang web xem phim miễn phí hoặc phát trực tuyến lậu để tiết kiệm chi phí, tuy nhiên cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa phát đi cảnh báo khẩn về những rủi ro nghiêm trọng ẩn sau các nền tảng tưởng chừng vô hại này.
Theo Europol, việc truy cập các website phát lậu phim ảnh, chương trình truyền hình hay các sự kiện thể thao không chỉ gây thất thoát doanh thu bản quyền cho ngành công nghiệp nội dung số mà còn khiến người dùng đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh mạng.
Cụ thể, các trang web lậu thường được cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp hoặc các công cụ theo dõi trái phép nhằm thu thập thông tin cá nhân, đánh cắp tài khoản ngân hàng, dữ liệu đăng nhập và nhiều thông tin nhạy cảm khác của người sử dụng.
Cảnh báo được đưa ra sau khi chiến dịch quốc tế mang tên KRATOS 2, do Bulgaria điều phối với sự hỗ trợ của Europol, kết thúc sau 7 tháng triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 4/2026 với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia châu Âu cùng Anh và Mỹ.
Kết quả điều tra cho thấy lực lượng chức năng đã bắt giữ 29 đối tượng, triệt phá 9 nhóm tội phạm có tổ chức điều hành các hệ thống phát lậu quy mô lớn và gỡ bỏ hơn 27.000 đường dẫn phát nội dung vi phạm bản quyền trên internet.
Europol cho biết các mạng lưới phát trực tuyến lậu hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi khi tách biệt máy chủ chứa nội dung với giao diện phục vụ người dùng, đồng thời phân tán hạ tầng kỹ thuật tại nhiều quốc gia khác nhau nhằm tránh sự truy quét của cơ quan chức năng.
Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn như “xem miễn phí”, “xem giá rẻ” hay “không cần đăng ký” có thể là các tổ chức tội phạm kiếm lợi nhuận khổng lồ từ nội dung vi phạm bản quyền và lợi dụng người dùng để thu thập dữ liệu phục vụ các hoạt động phi pháp.
Các chuyên gia nhận định phát trực tuyến lậu không còn đơn thuần là câu chuyện vi phạm bản quyền mà đã trở thành nguy cơ an ninh mạng đáng báo động, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho Việt Nam trong việc tăng cường bảo vệ bản quyền số, dữ liệu cá nhân và kiểm soát hiệu quả các nền tảng vi phạm xuyên biên giới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI.
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