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[GALLERY] Nói không với smartphone, Tổng thống Nga Putin liên lạc thế nào?

Thiên Trang (TH)

Dù smartphone đã trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết không sử dụng iPhone hay Android vì lý do an ninh.

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Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, việc một nguyên thủ quốc gia không sử dụng smartphone là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin lại là trường hợp đặc biệt khi kiên quyết nói không với cả iPhone lẫn điện thoại Android suốt nhiều năm qua.
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Sự lựa chọn này hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Dmitry Medvedev, vị tổng thống từng được mệnh danh là “Tổng thống blogger”, nổi tiếng với hình ảnh hiện đại, tích cực sử dụng Internet và thậm chí là một trong những người đầu tiên sở hữu iPad tại Nga.

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Theo các quan chức Điện Kremlin, ông Putin không chỉ không dùng smartphone mà còn không sở hữu bất kỳ tài khoản mạng xã hội cá nhân nào, bất chấp việc đây là những công cụ giao tiếp phổ biến đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới.

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Lý do chính được đưa ra là vấn đề an ninh thông tin, bởi giới chức Nga cho rằng việc sử dụng điện thoại thông minh đồng nghĩa với nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân và các thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động của nguyên thủ quốc gia.

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Quan điểm này càng được củng cố sau những tiết lộ chấn động của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden năm 2013, khi hàng loạt tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng thực hiện các chương trình giám sát và nghe lén điện thoại của nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới.
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Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Tổng thống Putin được cho là chỉ sử dụng hệ thống liên lạc bảo mật đặc biệt do các cơ quan an ninh Nga quản lý, thay vì các ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi di động hay nền tảng trực tuyến thông thường.
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Thông tin phục vụ công việc hàng ngày của nhà lãnh đạo Nga cũng không đến từ smartphone mà được tổng hợp qua các bộ hồ sơ mật, báo cáo phân tích từ các cơ quan an ninh, bản tin báo chí chọn lọc, các cuộc gặp trực tiếp với quan chức cấp cao và những chương trình truyền hình thời sự quan trọng.
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Bên cạnh đó, để tiếp nhận ý kiến từ người dân, Điện Kremlin duy trì các chương trình đối thoại thường niên với quy trình sàng lọc và tổng hợp chuyên nghiệp, giúp Tổng thống Putin nắm bắt những vấn đề nổi bật của xã hội mà không cần phụ thuộc vào mạng xã hội hay các thiết bị di động hiện đại.
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