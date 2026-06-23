[GALLERY] Nói không với smartphone, Tổng thống Nga Putin liên lạc thế nào?

Chi phí AI tăng chóng mặt khiến Microsoft cân nhắc đưa DeepSeek của Trung Quốc vào Copilot, tạo nên nghịch lý giữa lúc Mỹ siết chặt công nghệ AI.
Trước tình hình khan hiếm linh kiện, CEO Tim Cook cho biết Apple đang chuẩn bị tăng giá các thiết bị để bù đắp chi phí ngày càng tăng.
AI agent đang trở thành tâm điểm trên smartphone, nhưng thực tế công nghệ này mới chỉ ở mức "nửa tự động", chưa thể thay con người đưa ra mọi quyết định.
Lần đầu tiên Sony đưa công nghệ tụ tràn lên LYTIA L910, cảm biến 50 megapixel sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.
Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Năng lượng mặt trời lần đầu vượt than đá về sản lượng điện tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đua chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Khoản chênh lệch tới 10.000 USD mang đến hàng loạt phụ kiện đi kèm cho Suzuki Jimny XL nhưng không bổ sung thêm dù chỉ một mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn.
Lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số tiếp tục là nỗi ám ảnh với loạt xe sang Lexus, khiến hãng phải triệu hồi lên tới 2.593 xe sang mới tại thị trường Úc.
Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân của NATO ra tuyên bố cấp bộ trưởng đầu tiên về răn đe hạt nhân, cam kết hiện đại hóa năng lực và tăng cường công tác lập kế hoạch.
Truyền thông đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các quan chức Iran tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ.