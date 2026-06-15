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[GALLERY] Gen Z bỏ smartphone, U60 đổ xô học AI gây sốc

Thiên Trang (TH)

Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.

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Từng được xem là thế hệ gắn bó mật thiết với smartphone, Gen Z đang tạo ra một xu hướng ngược dòng khi tìm về các thiết bị công nghệ cũ như điện thoại nắp gập, máy ảnh film hay máy nghe nhạc iPod để giảm phụ thuộc vào màn hình và mạng xã hội.
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Theo nhiều báo cáo quốc tế giai đoạn 2023 - 2026, doanh số điện thoại phổ thông và điện thoại nắp gập liên tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu “digital detox” của giới trẻ. Nhiều người sẵn sàng từ bỏ các tính năng thông minh để đổi lấy trải nghiệm sống chậm hơn.
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Không chỉ điện thoại, các thiết bị mang hơi hướng retro cũng đang được săn đón. Dữ liệu thị trường cho thấy lượng tìm kiếm iPod Classic tăng mạnh trong năm 2025, phản ánh mong muốn tận hưởng âm nhạc thuần túy mà không bị gián đoạn bởi thông báo hay thuật toán mạng xã hội.
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Đại diện cho xu hướng này là Nguyễn Minh Hòa, một sinh viên tại Hà Nội. Thay vì chạy theo những bức ảnh được AI tối ưu hoàn hảo, Hòa lựa chọn máy ảnh film để lưu giữ cảm xúc chân thật và trân trọng từng khoảnh khắc đời thường.
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Trong khi người trẻ tìm cách tách mình khỏi thế giới số, thế hệ trung niên và cao tuổi lại đang tăng tốc tiếp cận công nghệ. Báo cáo của Hiệp hội Hưu trí Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ sở hữu smartphone ở nhóm trên 50 tuổi đã đạt tới 90% vào năm 2025.
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Đáng chú ý, mức độ sử dụng AI tạo sinh trong nhóm tuổi này tăng hơn ba lần chỉ sau hai năm. Nhiều người tận dụng AI để phục vụ công việc kinh doanh, sáng tạo nội dung, kết nối cộng đồng và nâng cao hiệu quả cuộc sống hàng ngày.
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Ông Xuân Hùng, một cựu giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội, là ví dụ điển hình cho làn sóng học công nghệ mới. Sau khi chuyển về làm nông nghiệp, ông chủ động học sử dụng AI, dựng video, thiết kế hình ảnh và khai thác mạng xã hội để quảng bá mô hình trang trại của mình.Sự dịch chuyển trái chiều giữa Gen Z và thế hệ U60 đang tạo nên một cuộc “đảo ngôi công nghệ” đầy bất ngờ.

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Sự dịch chuyển trái chiều giữa Gen Z và thế hệ U60 đang tạo nên một cuộc “đảo ngôi công nghệ” đầy bất ngờ. Dù lựa chọn những con đường khác nhau, cả hai thế hệ đều hướng tới mục tiêu chung là tìm kiếm sự cân bằng, kết nối chân thực và khẳng định bản sắc cá nhân trong thời đại số.
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