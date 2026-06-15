[GALLERY] Gen Z bỏ smartphone, U60 đổ xô học AI gây sốc

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Ford Mondeo Sport ra mắt sát vách Việt Nam, "ăn xăng" 4,6L /100 km Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).

Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí" Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.

[GALLERY] Mỹ phát triển thiết bị khống chế và nhiễu thị giác UAV lưỡng dụng UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.

Tính năng được yêu thích trên YouTube bất ngờ trở lại YouTube vừa chính thức mở rộng thử nghiệm tính năng nhắn tin trực tiếp, đây vốn là tính năng có từ lâu nhưng đã bị loại bỏ 7 năm trước được người dùng yêu cầu.

Làm thế nào để chiếc ôtô của bạn chạy tiết kiệm hơn với xăng E10? Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng chiếc xe đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng E10 trong tầm tay.

[GALLERY] Apple khiến người mua iPhone phải chi nhiều tiền hơn Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.

Mục sở thị Subaru Sambar Van 2026 chỉ 190 triệu đồng - đối thủ Toyota Pixis Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.

Pakistan mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cạnh tranh Nam Á căng thẳng Pakistan mặc dù không bổ sung thêm đầu đạn hạt nhân nhưng đẩy mạnh phát triển các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiên liệu phân hạch.