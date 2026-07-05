Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson Hybrid 2026 mới.

Theo số liệu từ Hyundai Motor America, hãng đã bán được 450.568 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái (439.280 xe). Đây là kết quả nửa đầu năm cao nhất trong lịch sử hoạt động của Hyundai tại Mỹ.

Riêng trong tháng 6, Hyundai bàn giao 77.555 xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025 và cũng là tháng 6 có doanh số cao nhất từ trước đến nay của hãng. Doanh số quý II đạt 245.180 xe, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số Hyundai tăng vọt nhờ sức hút của xe hybrid.

Nhiều mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong tháng 6, gồm Hyundai Elantra (tăng 22%), Hyundai Ioniq 9 (21%), Hyundai Palisade (23%), Hyundai Sonata (36%), Hyundai Tucson (20%) và Hyundai Venue (20%). Trong khi đó, Hyundai Santa Fe cũng tăng nhẹ 1%.

Đáng chú ý, các mẫu xe hybrid tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh số. Trong tháng 6, Santa Fe Hybrid tăng 12%, Tucson Hybrid tăng 14%, còn Sonata Hybrid ghi nhận mức tăng tới 246% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung, doanh số các mẫu hybrid của Hyundai tăng 74% trong tháng 6, tăng 71% trong quý II và tăng 67% trong 6 tháng đầu năm 2026.Hyundai cho biết các dòng xe điện hóa, bao gồm hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và xe thuần điện (EV), hiện chiếm khoảng 33% tổng doanh số của hãng tại thị trường Mỹ.

Hyundai vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu 2026 tại thị trường Mỹ với mức tăng trưởng tích cực.

Nếu chỉ tính xe thuần điện, tỷ trọng này thấp hơn đáng kể. Hyundai không công bố riêng doanh số của Kona Electric, tuy nhiên nếu chỉ tính ba mẫu Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6 và Hyundai Ioniq 9, tổng doanh số đạt 26.829 xe, tương đương khoảng 5,9% tổng lượng xe bán ra trong nửa đầu năm.

Trong đó, Ioniq 6 có doanh số giảm 80% sau khi bị ngừng phân phối (ngoại trừ phiên bản hiệu suất cao Ioniq 6 N). Ngược lại, Ioniq 5 vẫn tăng 9%, đạt 20.730 xe bất chấp việc ưu đãi thuế liên bang tại Mỹ đã hết hiệu lực. Mẫu SUV điện cỡ lớn Ioniq 9 cũng ghi nhận mức tăng trưởng 380%, dù doanh số mới đạt 4.858 xe.

Kết quả trên cho thấy xe hybrid đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa của Hyundai tại Mỹ, đồng thời góp phần giúp hãng duy trì đà tăng trưởng doanh số trong bối cảnh thị trường ôtô đang có nhiều biến động.