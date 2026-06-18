Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Hyundai Ioniq V chạy điện tới 650 km/sạc, sắp có bản EREV

Nguyễn Chung

Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.

1-2387.jpg
Theo dữ liệu đăng ký, Hyundai Ioniq V sẽ được phân phối với ít nhất hai cấu hình thuần điện sử dụng pin lithium-sắt-photphat (LFP) do CATL cung cấp. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bộ pin dung lượng 66,8 kWh kết hợp mô-tơ điện công suất tối đa 188 mã lực.
3-7652.jpg
Mẫu sedan điện Hyundai Ioniq V có khả năng di chuyển từ 520 đến 540 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Bộ pin trên phiên bản này có trọng lượng 395 kg, trong khi khối lượng không tải của xe dao động từ 1.707 đến 1.737 kg tùy cấu hình.
4-403.jpg
Ở phiên bản phạm vi hoạt động dài, Hyundai vẫn sử dụng bộ pin LFP dung lượng 66,8 kWh nhưng đi kèm mô-tơ điện mạnh hơn với công suất 225 mã lực. Nhờ những điều chỉnh về hệ thống truyền động, xe có thể đạt quãng đường vận hành từ 620 đến 650 km theo chuẩn CLTC.
11-4146.jpg
Bộ pin của phiên bản này nặng 465 kg, trong khi trọng lượng không tải nằm trong khoảng từ 1.782 đến 1.808 kg. Ngoài các biến thể thuần điện, Hyundai cũng dự kiến bổ sung phiên bản EREV (Extended Range Electric Vehicle) cho Ioniq V trong thời gian tới.
2-736.jpg
Theo hồ sơ đăng ký, Hyundai Ioniq V có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.900 mm. Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm sedan cỡ trung. Xe mang phong cách fastback lai coupe với những đường nét cơ bắp, nắp ca-pô vuốt liền mạch lên kính chắn gió tạo hệ số cản gió thấp.
5-3074.jpg
Thiết kế cụm đèn pha phân tầng, hệ thống cửa kính không viền kết hợp cùng bộ mâm hợp kim hình chữ V tạo nên diện mạo thể thao. Khoang cabin của Ioniq V được định hướng theo xu hướng công nghệ cao đang phổ biến tại thị trường Trung Quốc. rung tâm bảng táp-lô là màn hình 4K siêu mỏng kích thước 27 inch.
6-115.jpg
Xe còn được trang bị hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD Cyber Eye cùng hệ thống đèn viền nội thất lấy cảm hứng từ các dải tinh vân. Nền tảng xử lý được xây dựng trên chip Snapdragon 8295 của Qualcomm. Bên cạnh đó, Hyundai tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo dựa trên công nghệ của Baidu và Volcano Engine nhằm nâng cao trải nghiệm tương tác giữa người dùng và phương tiện.
7-2407.jpg
Một trong những điểm đáng chú ý khác trên Hyundai Ioniq V là hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2+ do Momenta phát triển.Đây được xem là trang bị quan trọng đối với các mẫu xe điện mới tại Trung Quốc, nơi cuộc cạnh tranh về công nghệ hỗ trợ lái đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ giữa các thương hiệu trong và ngoài nước.
8-1518.jpg
Theo kế hoạch hiện tại, Hyundai Ioniq V gần như chắc chắn sẽ chỉ được phân phối tại Trung Quốc. Mẫu xe là một phần trong chiến lược tung ra 20 sản phẩm mới với nhiều loại hệ truyền động khác nhau trong vòng 5 năm tới nhằm cải thiện vị thế của Hyundai tại thị trường này.
Video: Xem chi tiết Hyundai Ioniq V chạy điện tới 650 km/sạc.
bài liên quan
#Hyundai Ioniq V chạy điện #Hyundai Ioniq V 2026 mới #giá xe Hyundai Ioniq V #sedan điện Hyundai Ioniq V #Hyundai Ioniq V tại Trung Quốc #Hyundai Ioniq V sạc siêu nhanh
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top