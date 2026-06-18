Hyundai Ioniq V chạy điện tới 650 km/sạc, sắp có bản EREV

Xiaomi SU7 tiếp tục mất an toàn, "không nhìn thấy" đống đất giữa đường Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.

Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.

Quân đội Anh thành lập lực lượng "Đặc nhiệm AI" RAID RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.

Hơn 113.000 xe MG ZS bị triệu hồi do lỗi phần mềm khí thải Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.

Nhà khoa học lỗi lạc Nguyễn Văn Hiệu: Đam mê và hy sinh vì khoa học GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

[GALLERY] Củ sạc “bé hạt tiêu” của Anker gây sốt với màn hình AI Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.

Nissan Kicks 2026 ra mắt, lần đầu có bản dẫn động bốn bánh e-4ORCE Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.

G7 ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

[GALLERY] Trực thăng nặng 450g nhưng có thể trinh sát liên tục 1 tiếng Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.