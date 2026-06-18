Hyundai Ioniq V chạy điện tới 650 km/sạc, sắp có bản EREV

Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.
Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.
Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.