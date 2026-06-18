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[GALLERY] Trung Quốc gây sốc, cứ 90 giây AI làm xong một bộ phim

Thiên Trang (TH)

Phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc với tốc độ chưa từng có, cứ 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, làm thay đổi toàn ngành giải trí.

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Ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc cách mạng chưa từng có khi trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ sản xuất nội dung chủ lực, giúp hàng chục nghìn bộ phim được tạo ra chỉ trong thời gian cực ngắn. Theo báo cáo quý I/2026 của Hiệp hội Nghe nhìn Trung Quốc, khoảng 128.000 bộ phim ngắn đã được phát hành trong vòng 90 ngày đầu năm, tăng gần bốn lần so với tổng sản lượng của cả năm trước.
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Điều đáng kinh ngạc là hơn 122.000 bộ phim trong số đó, tương đương trên 95%, được tạo hoàn toàn bằng công nghệ AI. Riêng trong tháng 1/2026, các nền tảng phát trực tuyến tại Trung Quốc ghi nhận tốc độ ra mắt phim AI nhanh đến mức cứ khoảng 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, biến thị trường này thành nơi sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo sôi động nhất thế giới.
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Sự bùng nổ của phim ngắn AI được thúc đẩy bởi những mô-típ quen thuộc vốn rất được khán giả yêu thích như đầu thai báo thù, tổng tài si mê, bí mật gia đình hay các câu chuyện cổ trang kỳ ảo. Những kịch bản mang tính công thức này đặc biệt phù hợp với AI vì có thể được tạo hàng loạt từ các từ khóa phổ biến, giúp các mô hình ngôn ngữ nhanh chóng xây dựng cốt truyện và nhân vật chỉ trong vài phút.
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Định dạng phim ngắn cũng tạo điều kiện lý tưởng cho AI phát triển khi mỗi tập thường chỉ kéo dài từ hai đến ba phút với nhịp kể chuyện nhanh và liên tục tạo cao trào cảm xúc. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền tảng video ngắn, việc giữ chân người xem quan trọng hơn chiều sâu nội dung, và đây chính là điểm mạnh của các hệ thống AI hiện nay.
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Không chỉ thay đổi cách làm phim, AI còn khiến chi phí sản xuất sụt giảm mạnh. Nếu trước đây một bộ phim ngắn cần trường quay, diễn viên, thiết bị và đội ngũ hậu kỳ với chi phí lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ, thì nay AI có thể tạo ra thành phẩm với mức giá chỉ khoảng 30 USD cho mỗi phút nội dung mà không cần bất kỳ đoàn phim truyền thống nào.
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Sự chuyển đổi diễn ra nhanh đến mức nhiều nền tảng lớn đã từ bỏ hoàn toàn việc sản xuất phim người thật để tập trung vào nội dung AI. Các công cụ mới như Seedance 2.0 cho phép tạo cảnh quay nhiều nhân vật với hình ảnh và âm thanh đồng bộ trong thời gian ngắn, khiến nhu cầu tuyển dụng diễn viên, quay phim và nhân sự hậu trường giảm mạnh trên khắp Trung Quốc.
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Tuy nhiên, tốc độ phát triển chóng mặt này cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Một số trường hợp đã ghi nhận khuôn mặt của người thật bị AI sử dụng trong phim mà không có sự đồng ý, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, bản quyền hình ảnh và trách nhiệm pháp lý trong ngành công nghiệp nội dung số.
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Dù sản lượng tăng bùng nổ, chất lượng vẫn là dấu hỏi lớn khi nhiều chuyên gia cho rằng phim ngắn AI ngày càng giống nhau về cốt truyện, nhân vật và cách kể chuyện. Trong bối cảnh thị trường phim ngắn toàn cầu được dự báo đạt 14 tỷ USD vào cuối năm 2026, câu hỏi lớn nhất hiện nay không còn là AI có thể làm phim hay không, mà là giá trị sáng tạo của con người sẽ đứng ở đâu khi nội dung có thể được sản xuất gần như vô hạn với chi phí cực thấp.
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