[GALLERY] Trung Quốc gây sốc, cứ 90 giây AI làm xong một bộ phim

Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.

Quân đội Anh thành lập lực lượng "Đặc nhiệm AI" RAID RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.

Hơn 113.000 xe MG ZS bị triệu hồi do lỗi phần mềm khí thải Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.

Nhà khoa học lỗi lạc Nguyễn Văn Hiệu: Đam mê và hy sinh vì khoa học GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

Nissan Kicks 2026 ra mắt, lần đầu có bản dẫn động bốn bánh e-4ORCE Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.

Audi Việt Nam triệu hồi e-tron và Q8 e-tron để kiểm tra bộ trợ lực phanh Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.

Wi-Fi 8 thay đổi internet với phương châm "ổn định là tốc độ" Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?

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Bị cạnh tranh gay gắt HIMARS tung bản FLEX gấp đôi hỏa lực Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống pháo binh phóng loạt, Lockheed Martin buộc phải nâng cấp mạnh mẽ 'hỏa thần' HIMARS để giữ chân khách hàng.