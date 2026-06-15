Kia K4 chào sân Đông Nam Á - thay thế K3, sẽ sớm về Việt Nam

Nhân vật định hình lập trường cứng rắn của Iran trong đàm phán với Mỹ Tướng Ahmad Vahidi đã trở thành nhân vật chủ chốt trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran trong cuộc đàm phán về khả năng chấm dứt xung đột với Mỹ.

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