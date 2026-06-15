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Khoa học & Công nghệ
Kia K4 chào sân Đông Nam Á - thay thế K3, sẽ sớm về Việt Nam
Tâm Võ
15/06/2026 08:33
Việc Kia K4 được mang đến trưng bày tại Malaysia có thể là dấu hiệu chứng tỏ mẫu xe sedan này sẽ sớm được bán ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Kia mới đây đã trưng bày dòng xe K4 2027 mới tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026 hiện đang diễn ra ở Malaysia. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận liệu đối thủ của Honda Civic có được ra mắt tại thị trường Malaysia trong thời gian tới hay không.
Kia K4 là mẫu xe kế nhiệm của K3 hay còn gọi là Forte hoặc Cerato ở một số thị trường. Hiện nay, cái tên Kia K3 đã được sử dụng cho một mẫu sedan hạng B thay thế Rio ở thị trường quốc tế. Ra mắt lần đầu dưới dạng xe sedan vào tháng 3/2024, Kia K4 sau đó được bổ sung phiên bản hatchback và wagon.
Tuy nhiên, chiếc xe được trưng bày tại Malaysia sở hữu kiểu dáng sedan. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.710 x 1.850 x 1.420 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Nhờ đó, Kia K4 có kích thước tổng thể lớn hơn Honda Civic trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn đôi chút.
ương tự nhiều mẫu xe Kia đời mới khác, K4 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” quen thuộc với hệ thống đèn chiếu sáng lấy cảm hứng từ bản đồ sao đặc trưng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED thấu kính dạng khối lập phương nhỏ. Thiết kế đầu xe “Tiger Face” với cách thể hiện mới cũng được trang bị cho mẫu sedan hạng C này.
Chưa hết, Kia K4 còn sở hữu kiểu dáng fastback mượt mà, các hốc bánh nổi bật và cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió. Mẫu xe trưng bày sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp kích thước 235/40, cùng hệ thống treo trước MacPherson và hệ thống treo sau đa liên kết.
Ngoài ra, chiếc Kia K4 xuất hiện tại Malaysia còn được trang bị gói ngoại thất GT-Line, thể hiện qua thiết kế cản trước/sau riêng biệt và đường viền cửa mạ crôm màu satin. Thêm vào đó là các chi tiết màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu và ốp sườn.
Bên trong Kia K4 xuất hiện mặt táp-lô hai tầng với cụm màn hình cỡ lớn, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch. Nằm kẹp giữa là màn hình chỉnh điều hòa 5 inch.
Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước có chức năng thông gió và hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Cung cấp sức mạnh cho Kia K4 này là động cơ xăng Smartstream G 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm.
Động cơ T-GDI trên Kia K4 2027 bản sedan kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, truyền sức mạnh tới bánh trước. Như vậy, xe mạnh hơn so với đối thủ Honda Civic vốn được trang bị động cơ VTEC Turbo có công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm.
Việc Kia K4 được mang đến trưng bày tại Malaysia có thể là dấu hiệu chứng tỏ mẫu xe này sẽ sớm được bán ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mẫu xe Kia K3 đã ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2021 và không thay dổi về mặt thiết kế hay trang bị kể từ đó. Điều này đã phần nào khiến sức bán của K3 ở Việt Nam bị giảm sức hút.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Kia K4 2027 mới.
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