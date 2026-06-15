Tính năng được yêu thích trên YouTube bất ngờ trở lại

Tính năng nhắn tin trực tiếp (Direct Messaging - DM) đang trong giai đoạn thử nghiệm của YouTube trên nền tảng di động hiện đã chính thức có mặt tại thị trường Mỹ.

Cụ thể, nền tảng chia sẻ video thuộc sở hữu của Google đã bắt đầu thử nghiệm tính năng DM từ cuối năm ngoái tại Ireland và Ba Lan, trước khi mở rộng sang nhiều quốc gia châu Âu khác vào tháng 3 vừa qua.

Hiện tại, người dùng từ 18 tuổi trở lên đang sống tại Mỹ đã có thể tự mình trải nghiệm tính năng này.

YouTube đã bắt đầu thử nghiệm tính năng DM từ cuối năm ngoái tại Ireland và Ba Lan

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên YouTube giới thiệu tính năng nhắn tin trực tiếp. Họ đã từng ra mắt một công cụ tương tự vào năm 2017 nhưng sau đó lại thẳng tay "khai tử" nó vào năm 2019 với lý do muốn khuyến khích người dùng trò chuyện công khai nhiều hơn ở phần bình luận.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, YouTube cho biết nhắn tin trực tiếp hiện đang là một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất. Lần mở rộng tính năng này được phát triển dựa trên những phản hồi vô cùng tích cực từ các quốc gia đã được trải nghiệm trong vài tháng qua.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn vào nút "Tin nhắn" (Messages) nằm ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng YouTube, sau đó chọn "Mời trò chuyện" (Invite to chat).

Bạn có thể gửi lời mời đến bất kỳ ai trên nền tảng mà bạn muốn kết nối, đương nhiên người nhận hoàn toàn có quyền Chấp nhận (Accept) hoặc Từ chối (Decline) lời mời đó.

YouTube cho biết, nhắn tin là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất

Người dùng luôn có rất nhiều ứng dụng nhắn tin khác nhau, nhưng ý tưởng cốt lõi của YouTube là giúp chúng ta chia sẻ các video thường và video ngắn cho bạn bè một cách nhanh chóng và liền mạch hơn ngay trên cùng một ứng dụng.

Dù vậy, hãng cũng khẳng định rõ rằng người dùng vẫn có thể dễ dàng chia sẻ video qua các ứng dụng bên thứ ba khác ngay cả khi đang sử dụng tính năng thử nghiệm này.

YouTube dự kiến sẽ còn mở rộng quy mô thử nghiệm DM xa hơn nữa, vì vậy tính năng này rất có thể sẽ sớm có cho người dùng đăng ký tài khoản Việt Nam trong tương lai gần.

YouTube dự kiến sẽ còn mở rộng quy mô thử nghiệm DM rộng hơn nữa

Việc mang trở lại tính năng nhắn tin trực tiếp của YouTube là một quyết định khá thông minh và bắt kịp xu hướng. Khi mà thói quen của người dùng ngày càng hướng tới việc chia sẻ video ngắn cho bạn bè một cách riêng tư thay vì bình luận công khai, việc giữ chân người dùng ở lại nền tảng lâu hơn để trò chuyện là điều vô cùng cần thiết.

Dù thị trường đã có quá nhiều ứng dụng nhắn tin, nhưng một công cụ ngay trong ứng dụng giúp gửi video cho nhau chỉ với một cú chạm chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm xuyên suốt và tiện lợi hơn rất nhiều.

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