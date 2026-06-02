Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Google bị đe dọa bởi SEO và AI, người dùng chuyển sang nền tảng mới

Minh Quân - Hà Anh

Google mất dần vị thế khi người dùng chuyển sang ChatGPT, Reddit và Discord, do cạnh tranh từ AI và SEO ngày càng giảm sức hút.

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