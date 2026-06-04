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[GALLERY] Cha đẻ Gmail và câu nói làm nên huyền thoại Google

Thiên Trang (TH)

Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.

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Paul Buchheit, kỹ sư phần mềm sinh năm 1977 tại New York, là một trong những nhân viên đầu tiên của Google và được biết đến như cha đẻ của Gmail – dịch vụ email đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỷ người trên toàn thế giới.
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Từ nhỏ, Buchheit đã bộc lộ tư duy khác biệt khi thay vì chơi game theo cách thông thường, anh tìm cách truy cập dữ liệu lưu trữ để tự tạo ra vật phẩm mình cần, một thói quen tư duy "đi đường vòng để giải quyết vấn đề" theo anh suốt sự nghiệp công nghệ sau này.
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Gia nhập Google năm 1999 với tư cách nhân viên thứ 23, khi công ty vẫn còn là một startup non trẻ, Buchheit nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng đứng sau nhiều sản phẩm và ý tưởng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của gã khổng lồ công nghệ này.
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Năm 2001, anh bắt đầu phát triển Gmail như một dự án nội bộ với ý tưởng táo bạo là áp dụng công nghệ tìm kiếm của Google vào email, đồng thời mang đến dung lượng lưu trữ miễn phí lên tới 1GB khi ra mắt năm 2004, tạo nên cú sốc lớn trong ngành thư điện tử thời điểm đó.
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Không chỉ tạo ra Gmail, Buchheit còn xây dựng nguyên mẫu đầu tiên của Google AdSense - nền tảng quảng cáo theo ngữ cảnh đã trở thành cỗ máy kiếm tiền chủ lực của Google, góp phần tài trợ cho hàng loạt dịch vụ miễn phí mà người dùng internet đang sử dụng mỗi ngày.
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Tên tuổi của anh còn gắn liền với câu nói nổi tiếng "Don't be evil" (Đừng trở thành ác quỷ), khẩu hiệu được đề xuất trong một cuộc họp nội bộ năm 2000 và sau đó trở thành triết lý kinh doanh mang tính biểu tượng của Google suốt gần hai thập kỷ.
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Đằng sau những thành công công nghệ là những biến cố cá nhân sâu sắc khi Buchheit từng mất anh trai vì ung thư tụy và trải qua giai đoạn con gái sinh non phải điều trị tích cực, từ đó thúc đẩy anh tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và đầu tư cho các dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
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Rời Google năm 2006, đồng sáng lập FriendFeed rồi trở thành đối tác cấp cao tại Y Combinator, Paul Buchheit tiếp tục gây chú ý khi sớm dự báo AI có thể làm thay đổi mô hình tìm kiếm truyền thống của Google, cho thấy tầm nhìn xa của người từng biến một dự án nhỏ mang tên Gmail thành sản phẩm làm thay đổi cách nhân loại giao tiếp.
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#Gmail #Paul Buchheit #Google #AdSense #Don't be evil #Công nghệ
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