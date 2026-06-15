Làm thế nào để chiếc ôtô của bạn chạy tiết kiệm hơn với xăng E10?

Video: Giải đáp những băn khoăn của người dân về xăng E10 (Theo: VTV24).

Xăng sinh học E10 đã chính thức được triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ 1/6/2026, không ít chủ xe băn khoăn về việc liệu phương tiện của mình có tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn trước hay không. Lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khoa học, bởi theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), ethanol chứa lượng năng lượng thấp hơn khoảng 30% so với xăng khoáng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến xe hao xăng không phải do nhiên liệu, mà đến từ cách vận hành phương tiện hằng ngày.

Do đó, khi pha 10% ethanol vào nhiên liệu, mức tiêu hao lý thuyết có thể tăng từ 2 đến 3% hoặc hơn, tùy thuộc vào loại động cơ và tình trạng thực tế của phương tiện. Dù không thể triệt tiêu hoàn toàn phần chênh lệch này, người dùng vẫn có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách đó thông qua một số điều chỉnh thiết thực.

Thay đổi thói quen lái xe

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến xe hao xăng không phải do nhiên liệu, mà đến từ cách vận hành phương tiện hằng ngày. Tăng tốc đột ngột, phanh gấp và liên tục thay đổi tốc độ buộc hệ thống phun nhiên liệu phải bổ sung xăng liên tục để đáp ứng công suất tức thời của động cơ, điều này xảy ra với cả ôtô lẫn xe máy.

Thay vào đó, duy trì tốc độ ổn định, tăng tốc từ tốn và quan sát giao thông từ xa để hạn chế phanh gấp là những thói quen giúp giảm rõ rệt lượng nhiên liệu tiêu thụ. Với người đi xe máy trong điều kiện đô thị đông đúc, giữ ga đều thay vì liên tục vặn tăng giảm tay ga cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng.

Một thói quen khác đáng chú ý là tắt máy khi phải dừng chờ lâu, thay vì để động cơ chạy không tải kéo dài. Trên nhiều mẫu ôtô hiện đại, tính năng tự động ngắt-khởi động động cơ (start-stop) được tích hợp, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị vốn có nhiều điểm dừng đỗ.

Không kém phần quan trọng, áp suất lốp thấp hơn mức khuyến cáo làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải "gắng sức" hơn để duy trì tốc độ, từ đó đẩy mức tiêu hao nhiên liệu lên cao. Kiểm tra và bơm lốp đúng áp suất định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm xăng mà còn cải thiện độ ổn định vận hành và kéo dài tuổi thọ lốp xe.

Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

Khác với xăng khoáng, ethanol trong E10 có khả năng hòa tan một phần cặn bẩn tích tụ bên trong bình xăng và đường ống nhiên liệu, theo nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Mỹ (NREL). Với các phương tiện lâu năm hoặc ít được bảo dưỡng, những cặn này có thể bị cuốn theo dòng nhiên liệu, ảnh hưởng đến lọc xăng và kim phun, làm giảm hiệu suất đốt cháy của động cơ.

Vệ sinh kim phun, thay lọc nhiên liệu và kiểm tra bugi định kỳ hoặc làm sạch bộ chế hòa khí trên các xe đời cũ để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả khi dùng E10.

Do đó, việc vệ sinh kim phun, thay lọc nhiên liệu và kiểm tra bugi định kỳ hoặc làm sạch bộ chế hòa khí trên các xe đời cũ là cần thiết để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả khi dùng E10.

Bảo quản xăng E10 đúng cách cho xe ít sử dụng

Với những phương tiện hoạt động không thường xuyên, chẳng hạn hơn hai tháng mới dùng một lần, vấn đề bảo quản nhiên liệu cần được chú trọng hơn. Ethanol có xu hướng hấp thụ hơi ẩm từ không khí, khiến chất lượng xăng E10 suy giảm nhanh hơn so với xăng khoáng khi tồn chứa lâu ngày trong bình.

Chủ xe nên đổ lượng nhiên liệu vừa đủ với nhu cầu thực tế thay vì để bình đầy trong nhiều tháng liên tục.

Để hạn chế điều này, chủ xe nên đổ lượng nhiên liệu vừa đủ với nhu cầu thực tế thay vì để bình đầy trong nhiều tháng liên tục. Trường hợp cần tích trữ, có thể sử dụng phụ gia ổn định nhiên liệu (fuel stabilizer), loại phụ gia giúp làm chậm quá trình oxy hóa, hạn chế hấp thụ ẩm và giảm nguy cơ tách pha của xăng E10.

Ngoài ra, nhiều người có kinh nghiệm lái xe cho rằng, nên khởi động và cho xe chạy ít nhất một lần mỗi tuần sẽ giúp nhiên liệu được luân chuyển qua toàn bộ hệ thống, hạn chế hình thành cặn và duy trì chất lượng xăng trong bình ổn định hơn theo thời gian.