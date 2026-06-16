[GALLERY] Săn Pokémon cho vui, ai ngờ góp sức cho drone quân sự

[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và đam mê học hỏi suốt đời Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.

Bộ vá lốp khẩn cấp Honda CR-V và Accord khiến 8 người bị thương Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.

Maserati Grecale mở rộng lựa chọn động cơ Nettuno V6 ngoài phiên bản Trofeo Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

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Rơi máy bay quân sự ở Pakistan, hai phi công tử nạn Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.

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Những thử thách lớn của NASA khi thực hiện sứ mệnh Artemis 3 Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến triển khai năm 2027 sẽ là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của NASA. Theo đó, NASA sẽ phải đối mặt với một số thử thách lớn.