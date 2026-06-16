[GALLERY] Săn Pokémon cho vui, ai ngờ góp sức cho drone quân sự

Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.
Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.
Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.
Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.
Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.
Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga xuất hiện một số biến thể đầu đạn chùm mới, đánh dấu một bước ngoặt với vũ khí uy lực hàng đầu của Moscow.
Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến triển khai năm 2027 sẽ là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của NASA. Theo đó, NASA sẽ phải đối mặt với một số thử thách lớn.
Mẫu xe sedan cỡ C Toyota Corolla Altis đã chính thức rút khỏi thị trường ôtô Việt Nam sau nhiều năm chật vật trước làn sóng SUV và CUV ngày càng áp đảo.