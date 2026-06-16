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Peugeot e-208 GTi 2026 giá từ 49.646 USD- xe điện "nhỏ mà có võ"

Nguyễn Chung

Peugeot mới đây đã chính thức vén màn mẫu e-208 GTi 2026 mới – biến thể hot hatch hiệu năng cao thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Pháp.

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Peugeot mới đây đã chính thức ra mắt e-208 GTi 2026, đây là mẫu xe hatchback thuần điện hiệu suất cao sở hữu sức mạnh đáng chú ý. Đồng thời, e-208 GTi cũng là phiên bản hiệu năng cao thuần điện đầu tiên của thương hiệu Peugeot.
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Về ngoại hình, có thể điểm qua một số thay đổi ở ngoại thất của Peugeot e-208 GTi 2026 như cánh hướng gió trước thiết kế riêng và bộ khuếch tán gió màu đen bóng được sửa đổi, tích hợp đèn sương mù sau lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1. Xe còn có các điểm nhấn màu đỏ, hốc bánh mở rộng, bộ mâm 18 inch với thiết kế đục lỗ và logo 208 GTi trên cột C.
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Chủ đề màu đỏ tiếp tục xuất hiện trong khoang nội thất Peugeot e-208 GTi 2026, áp dụng cho thảm sàn, thảm lót chân, dây đai an toàn và các đường chỉ khâu. Đi kèm với đó là ghế thể thao thiết kế riêng nhằm tri ân 205 GTi 1.9.
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Những trang bị nội thất đáng chú ý khác bao gồm vô lăng bọc da pha Alcantara và giao diện màn hình tông đỏ tương tự hệ thống đèn viền mặc dù khách hàng vẫn có thể lựa chọn thêm 7 màu sắc khác. Peugeot cũng đề cập đến hệ thống mô phỏng âm thanh động cơ hoạt động dựa trên tốc độ xe và có thể tắt khi không cần thiết.
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Hệ truyền động đương nhiên là điểm nhấn của Peugeot e-208 GTi. Mẫu xe này được trang bị mô-tơ M4+ sản sinh công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 345 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 180 km/h.
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Mô-tơ điện được cung cấp năng lượng bởi bộ pin có dung lượng 54 kWh, mang lại phạm vi hoạt động kết hợp theo chuẩn WLTP lên tới 375 km. Tuy nhiên, khi sử dụng bộ lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport 4S tiêu chuẩn, phạm vi hoạt động giảm xuống còn 352 km.
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Những điểm đáng chú ý khác của Peugeot e-208 GTi gồm tỷ lệ công suất trên trọng lượng được hãng tuyên bố thuộc hàng tốt nhất phân khúc. Bên cạnh đó là khả năng sạc nhanh DC công suất 100 kW, cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong chưa đầy 30 phút.
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Tiếp tục nhấn mạnh yếu tố hiệu suất cao, Peugeot e-208 GTi được hạ thấp khoảng sáng gầm thêm 25 mm và sở hữu chiều rộng cơ sở lớn hơn. Xe cũng được trang bị lò xo và giảm xóc chuyên biệt, bộ vi sai chống trượt cơ khí cùng một thanh cân bằng bổ sung. Thanh cân bằng này được đặt ở phía sau và hoạt động cùng thanh cân bằng phía trước vốn đã có trên phiên bản tiêu chuẩn.
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Hiện Peugeot đã bắt đầu nhận cọc cho 208 GTi ở thị trường châu Âu. Tại Pháp, xe có giá khởi điểm từ 42.900 Euro (khoảng 49.646 USD), đã bao gồm thuế. Mức giá này thấp hơn đối thủ Abarth 600 vốn có giá khởi điểm 46.900 Euro (54.280 USD).
Video: Xem chi tiết Peugeot e-208 GTi 2026 vừa ra mắt.
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