Peugeot e-208 GTi 2026 giá từ 49.646 USD- xe điện "nhỏ mà có võ"

GS.TS Nguyễn Thị Lang là nhà khoa học nữ đầu tiên nhận giải Trần Đại Nghĩa và vừa được vinh danh nữ trí thức tiêu biểu cho những cống hiến.
Yamaha MT-07 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế streetfighter cùng các nâng cấp lớn về trang bị để đem tới cảm giác lái ấn tượng, kèm giá niêm yết rẻ hơn.
UGREEN MagFlow Air 10000mAh gây chú ý với thiết kế chỉ dày 13,9mm, hỗ trợ sạc không dây Qi2 15W chuẩn MagSafe.
Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.
Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.
Google lần đầu phối hợp FBI và các nhà mạng lớn của Mỹ để triệt phá đường dây dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người.
Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.
UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.
YouTube vừa chính thức mở rộng thử nghiệm tính năng nhắn tin trực tiếp, đây vốn là tính năng có từ lâu nhưng đã bị loại bỏ 7 năm trước được người dùng yêu cầu.
Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng chiếc xe đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng E10 trong tầm tay.