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Mercedes-Benz CLA 200 Electric mở cọc tại Việt Nam, giá dưới 1,7 tỷ đồng

Tâm Võ

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.

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Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức công bố nhận đặt giữ chỗ cho dòng xe CLA 200 thuần điện hoàn toàn mới (CLA 200 electric). Mẫu sedan coupé này được lên lịch xuất hiện chính thức trong một sự kiện đặc biệt vào cuối năm nay, trước khi những chiếc xe đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào đầu quý 1/2027.
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Sự xuất hiện của CLA 200 Electric được xem là bước mở rộng quan trọng trong danh mục xe điện Mercedes-Benz tại Việt Nam, đồng thời mang đến lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe sang ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.
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Được phát triển trên nền tảng xe điện thế hệ mới MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), CLA 200 Electric sở hữu mô-tơ điện đặt phía sau, công suất 224 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây và tốc độ tối đa 210 km/h.
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Về thiết kế, CLA 200 Electric được lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision EQXX với tỷ lệ thân xe thể thao, đường nét khí động học và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Điểm nhấn nổi bật nằm ở lưới tản nhiệt tích hợp 142 họa tiết ngôi sao phát sáng, hệ thống đèn MULTIBEAM LED cùng các hiệu ứng ánh sáng động đặc trưng.
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Khoang nội thất mang phong cách tối giản nhưng giàu tính công nghệ với màn hình MBUX Superscreen trải dài trên bảng táp-lô, trong đó màn hình trung tâm có kích thước 14 inch. Xe được trang bị hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant có khả năng hỗ trợ nhiều tác vụ thông minh, từ điều khiển chức năng xe đến tìm kiếm địa điểm và lập kế hoạch hành trình.
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Một trong những điểm đáng chú ý trên CLA 200 Electric là việc Mercedes-Benz ứng dụng nhiều vật liệu tái chế trong khoang nội thất như sợi microfiber từ nhựa PET, thảm sàn Econyl hay các chi tiết trang trí làm từ cellulose và gỗ tái chế. Theo hãng xe Đức, mẫu xe được phát triển với mục tiêu giảm 40% dấu chân carbon trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.
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Bên cạnh công nghệ điện hóa, CLA 200 Electric còn được trang bị gói hỗ trợ lái MB.DRIVE với các tính năng hỗ trợ người lái cấp độ L2+, hệ thống camera, radar và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành. Mercedes-Benz cho biết CLA 200 Electric được phát triển để tương thích với nhiều hệ thống trạm sạc công cộng hiện nay tại Việt Nam.
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Bên cạnh công nghệ điện hóa, CLA 200 Electric còn được trang bị gói hỗ trợ lái MB.DRIVE với các tính năng hỗ trợ người lái cấp độ L2+, hệ thống camera, radar và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành. Mercedes-Benz cho biết CLA 200 Electric được phát triển để tương thích với nhiều hệ thống trạm sạc công cộng hiện nay tại Việt Nam.
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Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 và bàn giao những xe đầu tiên tới khách hàng trong quý I/2027 với giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, CLA 200 Electric sẽ chính thức ra mắt trong một sự kiện đặc biệt vào cuối năm 2026. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao đến khách hàng từ đầu quý I/2027.
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Việc mở đặt chỗ CLA 200 Electric cho thấy Mercedes-Benz Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình điện hóa, sau khi đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện thuộc dòng EQ trong những năm gần đây. Sự xuất hiện của CLA 200 Electric mới hứa hẹn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe sang chạy điện, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng yêu thích công nghệ và xu hướng di chuyển bền vững.
Video: Giới thiệu mẫu sedan hạng sang điện Mercedes-Benz CLA 200 Electric.

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