[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản

Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.
Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.
Smartphone không còn chỉ để liên lạc mà đã trở thành "chìa khóa" của cuộc sống số. Chỉ 24 giờ không dùng điện thoại cũng đủ làm đảo lộn thói quen hằng ngày.
Video ngắn, livestream và podcast phát triển mạnh khiến micro thu âm không dây trở thành thiết bị quan trọng, với AI xử lý âm thanh là xu hướng nổi bật năm 2026
Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.
Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.
Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.
Chính phủ Đức đã bác bỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus và cho rằng Ukraine đã thành công với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.