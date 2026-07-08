[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản

Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Pakistan, 9 người thiệt mạng Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.

Chi tiết BYD Seal 6 phiên bản rẻ chỉ 639 triệu đồng, chạy 410 km/sạc Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.

[GALLERY] Game kiếm hiệp Kim Dung tặng iPhone 17 Pro Max trước ngày ra mắt Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.

[GALLERY] Một ngày không smartphone mới thấy phụ thuộc đến mức nào Smartphone không còn chỉ để liên lạc mà đã trở thành "chìa khóa" của cuộc sống số. Chỉ 24 giờ không dùng điện thoại cũng đủ làm đảo lộn thói quen hằng ngày.

[GALLERY] Micro không dây bùng nổ, thành "vũ khí" của creator 2026 Video ngắn, livestream và podcast phát triển mạnh khiến micro thu âm không dây trở thành thiết bị quan trọng, với AI xử lý âm thanh là xu hướng nổi bật năm 2026

Nga không kích dữ dội Kiev, phòng không Ukraine đánh chặn không thành Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.

[GALLERY] Meta bắt tay Shopee, Instagram chính thức bước vào cuộc đua TMĐT Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.

Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Volkswagen Tayron thay thế Tiguan hé lộ tại Malaysia, sắp về Việt Nam Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.