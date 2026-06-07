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[GALLERY] Hay gọi Zalo mà chập chờn? Đây là cách khắc phục nhanh

Thiên Trang (TH)

Nhiều người dùng Zalo thường xuyên gặp lỗi gọi thoại, video bị giật lag hoặc mất tiếng. Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp cuộc gọi ổn định hơn.

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Zalo hiện là một trong những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất tại Việt Nam với hàng triệu cuộc gọi thoại và video được thực hiện mỗi ngày, tuy nhiên không ít người dùng vẫn thường xuyên gặp tình trạng âm thanh ngắt quãng, hình ảnh mờ nhòe hoặc cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng gây ảnh hưởng đến công việc và liên lạc cá nhân.
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Theo khuyến nghị từ Zalo, nguyên nhân phổ biến nhất khiến cuộc gọi kém ổn định đến từ chất lượng kết nối Internet, đặc biệt khi người dùng sử dụng mạng Wi-Fi yếu hoặc mạng di động có tín hiệu không ổn định, khiến ứng dụng liên tục hiển thị thông báo “kết nối không ổn định” trong quá trình gọi.
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Để cải thiện chất lượng cuộc gọi Zalo, người dùng nên ưu tiên kết nối với mạng Wi-Fi mạnh hoặc chuyển sang mạng 4G, 5G có chất lượng tốt hơn, đồng thời di chuyển đến khu vực ít vật cản và gần bộ phát sóng nhằm tối ưu khả năng truyền tải dữ liệu.
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Một mẹo đơn giản nhưng rất hiệu quả là tắt các ứng dụng đang chạy nền hoặc những tác vụ tiêu tốn nhiều băng thông Internet như xem video trực tuyến, tải dữ liệu hoặc cập nhật phần mềm, bởi các ứng dụng này có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc gọi trên Zalo.
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Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật ứng dụng Zalo lên phiên bản mới nhất cũng đóng vai trò quan trọng vì nhà phát triển liên tục tối ưu thuật toán xử lý âm thanh, hình ảnh và nâng cao khả năng hoạt động trong điều kiện mạng yếu, giúp trải nghiệm gọi điện ổn định hơn.
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Trong trường hợp không nghe thấy tiếng hoặc không thể bật camera khi gọi video, người dùng nên kiểm tra lại quyền truy cập micro và camera trên điện thoại, bởi nhiều thiết bị vô tình tắt các quyền này khiến Zalo không thể sử dụng đầy đủ các tính năng gọi thoại và gọi video.
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Đối với người dùng Zalo PC, việc kiểm tra tình trạng hoạt động của micro, loa và webcam cũng rất cần thiết vì lỗi phần cứng hoặc kết nối thiết bị ngoại vi không ổn định có thể khiến cuộc gọi thất bại hoặc người ở đầu dây bên kia không thể nghe thấy âm thanh.
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Các chuyên gia công nghệ cho rằng chỉ cần duy trì kết nối Internet ổn định, cập nhật ứng dụng thường xuyên, cấp đầy đủ quyền truy cập cho Zalo và kiểm tra thiết bị âm thanh định kỳ, người dùng hoàn toàn có thể hạn chế phần lớn các lỗi thường gặp, từ đó tận hưởng những cuộc gọi thoại và video chất lượng cao trên nền tảng nhắn tin phổ biến hàng đầu Việt Nam.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
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