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[GALLERY] Loạt mẹo nhắn tin Zalo cực hay, nhiều người vẫn chưa biết

Thiên Trang (th)

Không chỉ để nhắn tin, Zalo còn sở hữu nhiều tính năng hữu ích giúp tăng cường bảo mật, quản lý công việc và tối ưu trải nghiệm mà không phải ai cũng biết.

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Zalo hiện không chỉ là ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam mà còn trở thành công cụ phục vụ học tập, làm việc và trao đổi thông tin hằng ngày của hàng chục triệu người dùng, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ, phần lớn người dùng mới chỉ khai thác một phần nhỏ các tính năng hữu ích được tích hợp sẵn, khiến nhiều công cụ hỗ trợ bảo mật và nâng cao hiệu suất làm việc vẫn chưa được tận dụng đúng mức.
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Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là Ẩn cuộc trò chuyện và Tin nhắn tự xóa, giúp tăng cường quyền riêng tư khi trao đổi các nội dung quan trọng liên quan đến công việc, tài chính hoặc thông tin cá nhân, trong đó người dùng có thể thiết lập mã PIN để khóa cuộc trò chuyện hoặc cài đặt thời gian tự động xóa tin nhắn sau 1 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày nhằm hạn chế nguy cơ lộ dữ liệu về sau.
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Đối với những người thường xuyên sử dụng Zalo để bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng, tính năng Tin nhắn nhanh giúp tạo sẵn các mẫu nội dung trả lời phổ biến như báo giá, thông tin chuyển khoản hay địa chỉ liên hệ, từ đó chỉ cần nhập ký tự "/" là có thể chèn ngay nội dung mong muốn, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và giảm nguy cơ gõ sai thông tin.
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Trên phiên bản Zalo dành cho máy tính, người dùng còn có thể định dạng văn bản bằng các tổ hợp phím quen thuộc như in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân để làm nổi bật nội dung quan trọng, giúp các đoạn tin nhắn dài trở nên rõ ràng, chuyên nghiệp và dễ theo dõi hơn, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp hoặc làm việc nhóm.
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Với các nhóm chat có nhiều thành viên, hai công cụ Nhắc hẹn và Ghim tin nhắn được xem là trợ thủ đắc lực giúp quản lý công việc hiệu quả, bởi người dùng có thể tạo lời nhắc cho các cuộc họp, thời hạn nộp báo cáo hoặc ghim những thông báo, tài liệu và quy định quan trọng ở đầu cuộc trò chuyện để mọi thành viên dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.
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Một ưu điểm khác giúp Zalo được nhiều người lựa chọn trong công việc là khả năng gửi hình ảnh chất lượng HD cùng các tệp tài liệu dung lượng lên tới 1GB, đáp ứng nhu cầu chia sẻ file Word, Excel, PDF hoặc video mà vẫn giữ nguyên chất lượng, đồng thời hạn chế tình trạng nén ảnh như trên một số nền tảng nhắn tin khác.
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Ngoài ra, tính năng Cloud của tôi hoạt động như một không gian lưu trữ cá nhân trực tuyến, cho phép người dùng đồng bộ ảnh, tài liệu, ghi chú và nhiều loại tệp giữa điện thoại với máy tính chỉ trong vài giây, đồng thời hỗ trợ phân loại dữ liệu theo từng thư mục để việc tìm kiếm và quản lý trở nên thuận tiện hơn.
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Việc tận dụng đầy đủ các tính năng như bảo mật cuộc trò chuyện, nhắn tin nhanh, nhắc hẹn, ghim thông báo hay lưu trữ dữ liệu trên Cloud sẽ giúp người dùng Zalo không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn mà còn nâng cao hiệu suất làm việc, quản lý thời gian hiệu quả và khai thác tối đa những tiện ích mà nền tảng này đang cung cấp.
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