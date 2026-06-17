[GALLERY] Người đã mất vẫn kể chuyện cho con cháu nhờ công nghệ AI

Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.
Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.
Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.
Các nhà khoa học Israel giới thiệu phương pháp mới phân tích dấu vân tay sinh học trong mẫu vật để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.
Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.
Kia vừa chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival High Roof tại thị trường Hàn Quốc với 9 chỗ ngồi phong cách "chuyên cơ".
RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.
Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.