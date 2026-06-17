[GALLERY] Người đã mất vẫn kể chuyện cho con cháu nhờ công nghệ AI

Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.

Mối đe dọa lượng tử với nguy cơ phá vỡ mọi lớp bảo mật Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.

Toyota rục rịch xây nhà máy lắp ráp bán tải Hilux và SUV Fortuner tại Lào Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.

[GALLERY] Motorola mang camera 200MP lên Moto G Max Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.

Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.

Phát hiện sự sống ngoài Trái đất qua dấu vân tay sinh học Các nhà khoa học Israel giới thiệu phương pháp mới phân tích dấu vân tay sinh học trong mẫu vật để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Thị phần toàn cầu của Omoda & Jaecoo tăng trưởng ổn định Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

Kia ra mắt MPV Carnival 2026 bản đặc biệt "chuyên cơ mặt đất" 9 chỗ ngồi Kia vừa chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival High Roof tại thị trường Hàn Quốc với 9 chỗ ngồi phong cách "chuyên cơ".

[GALLERY] NVIDIA tung RTX Spark, thách thức laptop AI truyền thống RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.