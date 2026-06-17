Mục sở thị xe máy điện LiveWire của Harley-Davidson giá hơn 160 triệu đồng

Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.

Thị phần toàn cầu của Omoda & Jaecoo tăng trưởng ổn định Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.

[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và đam mê học hỏi suốt đời Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.

Ra mắt Hyundai i20 2027 thiết kế như SUV cỡ nhỏ, "đối thủ" Toyota Yaris Hyundai i20 2027 mới với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong.

[GALLERY] Tai nghe giá ngang tháng lương vẫn khiến người dùng mê mẩn Bose, Sony và Marshall đang sở hữu những mẫu tai nghe cao cấp có giá hàng triệu đồng nhưng vẫn được săn đón nhờ chất âm, chống ồn và trải nghiệm vượt trội.

Maserati Grecale mở rộng lựa chọn động cơ Nettuno V6 ngoài phiên bản Trofeo Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Việt Nam mở rộng hợp tác quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.

[GALLERY] Nhân tài AI rời Mỹ hàng loạt, Thung lũng Silicon báo động Làn sóng sa thải và chính sách visa siết chặt đang khiến nhiều chuyên gia AI gốc Ấn rời Mỹ, tạo nên cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ đáng chú ý.