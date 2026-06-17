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Mục sở thị xe máy điện LiveWire của Harley-Davidson giá hơn 160 triệu đồng

Tâm Võ

Thương hiệu xe máy điện LiveWire thuộc hãng môtô Mỹ đình đám Harley-Davidson mới đây đã chính thức giới thiệu bộ đôi S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.

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LiveWire là một thương hiệu con được Harley-Davidson thành lập từ năm 2021 chịu trách nhiệm về sản xuất xe máy điện. Bộ đôi S4 Honcho được phát triển thông qua sự hợp tác giữa LiveWire và hãng xe Đài Loan Kymco.
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Kymco là một trong những nhà sản xuất xe tay ga lớn trên thế giới, đồng thời là đơn vị nổi tiếng với công nghệ pin hoán đổi Ionex, đang được quan tâm nhất hiện nay. Mới đây LiveWire đã cho ra mắt bộ đôi xe máy điện S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.
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Mẫu xe máy điện LiveWire S4 Honcho Street 2026 mới được phát triển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hợp pháp trên đường phố như đèn pha, đèn hậu, đèn báo rẽ, gương chiếu hậu và bảng đồng hồ hiển thị thông tin.
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Trong khi đó, phiên bản S4 Honcho Trail hướng đến mục đích sử dụng địa hình với thiết kế lược giản tối đa. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai phiên bản nằm ở bộ lốp, khi bản Trail sử dụng lốp gai chuyên dụng cho địa hình còn bản Street được trang bị lốp thiên về khả năng bám đường trên mặt nhựa.
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Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ truyền động điện chung kết hợp với hai bộ pin tháo rời dung lượng 1,74 kWh. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 85 km trong điều kiện sử dụng thông thường.
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Nếu duy trì tốc độ ổn định khoảng 32 km/h, phạm vi hoạt động của xe máy điện LiveWire S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street 2026 có thể tăng lên đến gần 118 km sau mỗi lần sạc đầy.
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Thời gian sạc pin của bộ đôi xe máy điện mới này sẽ từ 20% lên 80% được công bố ở mức khoảng 2 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, LiveWire S4 Honcho vẫn mang lại hiệu suất đáng chú ý với tốc độ tối đa đạt 95 km/h.
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Theo công bố của LiveWire, S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 lên 48 km/h, mức hiệu năng được đánh giá tương đương nhiều mẫu pit bike sử dụng động cơ xăng 125 cc trên thị trường hiện nay.
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Nhờ loại bỏ nhiều trang bị phụ trợ, phiên bản Trail có trọng lượng chỉ 114,7 kg, nhẹ hơn khoảng 6 kg so với phiên bản Street. Chiều cao yên xe lần lượt ở mức 736,6 mm và 762 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người lái, đặc biệt là những người có vóc dáng nhỏ hoặc người mới tiếp cận môtô.
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Tại Anh, phiên bản LiveWire S4 Honcho Trail có giá khởi điểm 4.599 bảng Anh (khoảng 162 triệu đồng), trong khi bản S4 Honcho Street được niêm yết ở mức 4.999 bảng Anh (tương đương khoảng 176 triệu đồng).
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Mức giá bán của bộ đôi xe máy điện LiveWire S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street 2026 mới được đánh giá là đắt hơn nhiều so với các mẫu minibike phổ thông chạy xăng 125cc như Honda MSX125/Grom 125 đang bán trên thị trường.
Video: Chi tiết xe máy điện LiveWire S4 Honcho Street 2026.
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