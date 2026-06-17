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Mercedes-Benz GLE và GLS 2026 thêm bản AMG, động cơ V8 mạnh mẽ

Nguyễn Chung

Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.

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Mercedes-Benz GLE và GLS 2026 nâng cấp đã chính thức được bổ sung phiên bản hiệu năng cao từ thương hiệu Mercedes-AMG. Điểm đáng chú ý nhất là cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên phiên bản nâng cấp của Mercedes-Benz S-Class W223.
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Tương tự mẫu sedan đầu bảng, thiết kế trục khuỷu phẳng giúp giảm khối lượng quay của các chi tiết bên trong động cơ, từ đó cải thiện khả năng phản hồi. Bên cạnh đó, động cơ còn được nâng cấp ở hệ thống phun nhiên liệu, các đường ống nạp/xả, trục cam nạp, bánh nén của bộ tăng áp,...
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Được gọi là M177 Evo, động cơ V8 trên cả Mercedes-AMG GLE 63 S và GLS 63 đều sản sinh công suất tối đa 603 mã lực trong dải tua máy từ 5.500-6.100 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy từ 2.500-4.500 vòng/phút. Hệ truyền động còn được hỗ trợ bởi máy phát điện kiêm bộ đề tích hợp (ISG), cung cấp thêm 23 mã lực và 204 Nm.
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Toàn bộ sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hệ dẫn động AMG Performance 4Matic+ và hộp số tự động AMG Speedshift TCT 9G 9 cấp. Với cấu hình này, Mercedes-AMG GLE 63 S có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,6 giây trong khi GLS 63 cần 3,9 giây. Cả hai đều bị giới hạn tốc độ điện tử ở mức 278 km/h.
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Âm thanh đặc trưng của động cơ trên Mercedes-Benz GLE và GLS AMG 2026 được tăng cường nhờ hệ thống ống xả AMG Performance với van điều khiển chủ động. Hệ thống này cho phép thay đổi âm thanh theo từng chế độ lái, từ Comfort đến Sport Plus.
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Về thiết kế, hai mẫu xe sở hữu nhiều chi tiết nhận diện riêng so với các phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm lưới tản nhiệt AMG đặc trưng, hốc hút gió lớn hơn, cụm đèn LED với đồ họa ánh sáng AMG, ống xả thể thao và bộ khuếch tán gió phía sau.
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Thêm vào đó là hệ thống treo AMG Ride Control Plus với thiết lập riêng của AMG và giảm chấn biến thiên liên tục, bao gồm các chế độ Comfort và Sport. Hệ thống Active Ride Control giúp hạn chế hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua. Trong khi đó, cầu sau được trang bị vi sai chống trượt điều khiển điện tử của AMG.
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Đặc biệt, cả hai mẫu SUV hạng sang còn có chế độ Trail dành cho việc chạy địa hình. Khi chế độ này được kích hoạt, khoảng sáng gầm xe sẽ tăng thêm 55 mm, đồng thời hệ thống giảm chấn và hệ dẫn động 4Matic+ được điều chỉnh phù hợp cho việc di chuyển trên đường đất.
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GLE 63 S có thể được trang bị bộ mâm hợp kim rèn AMG kích thước tối đa 22 inch tùy chọn. Trong khi đó, GLS 63 sở hữu bộ mâm lên tới 23 inch tùy chọn.
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Bên trong khoang lái, cả GLE 63 S và GLS 63 đều được trang bị vô lăng đa chức năng AMG Performance thế hệ mới với nhiều lựa chọn vật liệu gồm da Nappa, sợi microfiber, da Nappa pha microfiber hoặc kết hợp microfiber cùng sợi carbon.
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Ghế ngồi có thể được bọc da Nappa với các tùy chọn màu đen, be Macchiato, nâu Beech hoặc đỏ Red Pepper. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các màu thuộc chương trình cá nhân hóa Manufaktur gồm xanh Yacht Blue, nâu Tartufo Brown và đỏ Carmine Red.
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Hệ điều hành hệ thống thông tin giải trí MB.OS được tích hợp các giao diện hiển thị riêng của AMG, cung cấp các thông số như phân bổ mô-men xoắn, lực G và dữ liệu vận hành động cơ theo thời gian thực. Mercedes-AMG GLE 63 S và GLS 63 dự kiến sẽ được mở bán tại thị trường Bắc Mỹ từ nửa cuối năm nay.
Video: Mercedes-Benz GLE và GLS 2026 thêm bản AMG, động cơ V8.

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