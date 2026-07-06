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[GALLERY] Đừng vứt pin điều khiển TV theo cách này kẻo gây cháy nổ

Thiên Trang (TH)

Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.

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Nhiều người có thói quen thay pin AA hoặc AAA cho điều khiển TV rồi tiện tay ném thẳng vào thùng rác, nhưng đây lại là một trong những sai lầm phổ biến có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến an toàn của gia đình cũng như môi trường.
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Dù đã hết năng lượng để sử dụng, nhiều loại pin vẫn còn lưu lại một lượng điện nhỏ bên trong, vì vậy khi các cực pin tiếp xúc với vật bằng kim loại hoặc những viên pin khác, chúng có thể bị đoản mạch, sinh nhiệt và tạo ra phản ứng hóa học ngoài ý muốn.
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Các chuyên gia cho biết hiện tượng này có thể xảy ra ngay cả khi pin được bỏ trong túi rác, ngăn kéo hoặc hộp chứa đồ linh tinh, nơi đồng xu, chìa khóa hay tua vít vô tình chạm vào hai đầu cực của pin và làm tăng nguy cơ phát sinh tia lửa hoặc hỏa hoạn.
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Để hạn chế rủi ro, người dùng chỉ cần thực hiện một thao tác rất đơn giản là dùng băng keo dán kín các đầu cực của pin sau khi tháo ra, giúp cách ly hoàn toàn phần kim loại và ngăn khả năng tiếp xúc gây chập điện.
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Đối với các loại pin khác nhau, cách dán cũng cần được thực hiện đầy đủ vì pin AA và AAA có cực ở hai đầu, trong khi pin 9V lại có cả hai cực nằm cùng một phía, do đó cần che kín toàn bộ phần kim loại để đảm bảo an toàn.
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Sau khi được dán băng keo, pin đã qua sử dụng nên được bảo quản trong hộp hoặc lọ làm từ vật liệu không dẫn điện như nhựa hoặc thủy tinh, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt cao trước khi mang đi xử lý.
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Thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt, người dùng nên đưa pin cũ đến các điểm thu gom hoặc cơ sở tái chế rác thải điện tử để được xử lý đúng quy trình, vừa giảm nguy cơ mất an toàn cho nhân viên thu gom rác, vừa góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.
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Chỉ với vài phút dán băng keo và bảo quản đúng cách sau mỗi lần thay pin điều khiển TV, người dùng không chỉ phòng tránh nguy cơ cháy nổ mà còn hình thành thói quen sử dụng thiết bị điện tử an toàn, văn minh và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
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