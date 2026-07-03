iPhone 18 sẽ sở hữu RAM 9GB thay vì mức 12GB như tin đồn

Cuối tuần qua, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ hãng TF International Securities đã chia sẻ một số thông tin chuyên sâu trên mạng xã hội X về các kế hoạch năm 2027 của Apple.

Những hé lộ này tập trung vào những gì người dùng có thể kỳ vọng ở các dòng máy có giá cả dễ tiếp cận hơn, mang lại một bức tranh rõ nét về cách cân bằng giữa hiệu năng, các tính năng AI cùng chi phí sản xuất trong lúc chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn.

iPhone 18 sẽ có dung lượng RAM là 9GB?

Theo Kuo, cả iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn lẫn mẫu máy giá rẻ iPhone 18e dự kiến ra mắt khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2027 đều sẽ trang bị RAM 9GB.

Đây là một bước tiến nhẹ so với dung lượng 8GB trên dòng iPhone 17 cơ bản hiện tại. Cấu hình mới này được cho là sẽ kết hợp 6 chip nhớ dung lượng 1,5GB đi cùng với vi xử lý A20 sắp tới của Apple.

Thông số này có phần khiêm tốn hơn so với các tin đồn trước đó vốn kỳ vọng Apple sẽ nhảy vọt lên hẳn mức 12GB nhằm xử lý các tác vụ AI phức tạp trực tiếp trên thiết bị.

Thực tế, tình trạng khan hiếm bộ nhớ và áp lực về chi phí đã buộc Apple phải giảm bớt kỳ vọng để ưu tiên cho sự ổn định.

Khủng hoảng chip cũng gây cho Apple không ít các bài toán khó.

Về phương diện chip xử lý, thế hệ A20 đang chuyển dịch sang quy trình 2nm tiên tiến của TSMC. Công nghệ này mang lại hiệu suất CPU cao hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện năng tới 30% so với dòng A19.

Sự cải tiến này hứa hẹn giúp các thao tác hàng ngày mượt mà hơn, kéo dài thời lượng pin đồng thời cung cấp một công cụ xử lý thần kinh Neural Engine mạnh mẽ hơn cho các tính năng AI trong tương lai.

Để so sánh, các mẫu iPhone 18 Pro cao cấp hơn cùng với chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple có thể mang tên iPhone Ultra vẫn giữ nguyên cấu hình cao cấp với RAM 12GB và chip A20 Pro mạnh mẽ hơn. Những thiết bị này dự kiến sẽ đồng loạt trình làng vào khung thời gian mùa thu năm 2026 quen thuộc.

Dù mọi thứ vẫn có thể thay đổi trước ngày ra mắt chính thức, những dự đoán của Kuo luôn có độ chính xác rất cao và rất đáng để người dùng lưu tâm. Một số người có thể cảm thấy hụt hẫng khi các phiên bản tiêu chuẩn không có được mức dung lượng RAM ngang bằng với dòng Pro.

Tuy nhiên, sự nâng cấp vừa phải này sẽ giúp Apple duy trì mức giá hợp lý cho những khách hàng không quá đặt nặng nhu cầu trải nghiệm các tính năng AI tối tân nhất ngay trên thiết bị.

Đây có thể là 3 màu sắc của dòng iPhone 18 Pro.