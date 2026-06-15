[GALLERY] Apple khiến người mua iPhone phải chi nhiều tiền hơn

Anh chặn bắt tàu dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga Lực lượng vũ trang Anh đã chặn bắt một tàu chở dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ở eo biển Manche.

Mục sở thị Subaru Sambar Van 2026 chỉ 190 triệu đồng - đối thủ Toyota Pixis Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.

Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon, Iran dọa đáp trả Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah tại Beirut, Lebanon, khiến nỗ lực hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên phức tạp hơn.

Pakistan mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cạnh tranh Nam Á căng thẳng Pakistan mặc dù không bổ sung thêm đầu đạn hạt nhân nhưng đẩy mạnh phát triển các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiên liệu phân hạch.

Telegram đưa ứng dụng trở lại trên các thiết bị đeo Telegram đã khôi phục lại tính năng hỗ trợ cho đồng hồ thông minh Android lẫn iOS trong bản cập nhật mới nhất.

Jeep sẽ tặng 100 xe cho George Washington nếu Mỹ vô địch World Cup 2026 Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.

Nhân vật định hình lập trường cứng rắn của Iran trong đàm phán với Mỹ Tướng Ahmad Vahidi đã trở thành nhân vật chủ chốt trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran trong cuộc đàm phán về khả năng chấm dứt xung đột với Mỹ.

[GALLERY] Anthropic tung AI mạnh nhất, người dùng lần đầu được trải nghiệm Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.

Tổng thống Trump nói về thời điểm có thể ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước có thể được “ký kết vào ngày 14/6”.