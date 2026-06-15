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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Apple khiến người mua iPhone phải chi nhiều tiền hơn
Thiên Trang (TH)
15/06/2026 07:04
Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.
Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc thay đổi lớn trong ngành công nghệ khi RAM dần trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng, đồng thời khiến chi phí sở hữu smartphone, laptop và các thiết bị điện tử hiện đại ngày càng đắt đỏ hơn so với trước đây.
Apple là một trong những hãng công nghệ đang thúc đẩy xu hướng này mạnh mẽ nhất khi liên tục nâng yêu cầu phần cứng cho các tính năng AI mới, khiến không ít người dùng cảm thấy “xót ví” vì những thiết bị cao cấp từng được xem là mạnh mẽ nay lại nhanh chóng trở nên lỗi thời.
Khi Apple Intelligence ra mắt vào năm 2024, hãng yêu cầu thiết bị phải sở hữu ít nhất 8GB RAM để có thể sử dụng các tính năng AI, điều này ngay lập tức khiến nhiều mẫu iPhone đời cũ như iPhone 15 tiêu chuẩn bị loại khỏi danh sách hỗ trợ dù vẫn còn rất mới trên thị trường.
Đến các tính năng Apple Intelligence thế hệ tiếp theo được giới thiệu gần đây, mức RAM tối thiểu đã được nâng lên 12GB, đồng nghĩa chỉ những thiết bị mới như dòng iPhone 17 Pro hoặc iPhone Air mới đủ điều kiện khai thác đầy đủ các công cụ AI tiên tiến mà Apple đang phát triển.
Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện riêng của Apple khi Google đang đẩy mạnh tích hợp Gemini vào Android, còn Microsoft liên tục mở rộng hệ sinh thái Copilot trên Windows, khiến cuộc đua AI giữa các ông lớn công nghệ ngày càng làm tăng nhu cầu về bộ nhớ trên thiết bị cá nhân.
Không chỉ người dùng chịu áp lực nâng cấp, các nhà sản xuất cũng đang đối mặt với tình trạng nguồn cung bộ nhớ bị siết chặt do các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu tiêu thụ lượng lớn chip DRAM và bộ nhớ băng thông cao để huấn luyện cũng như vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.
Nhiều chuyên gia nhận định xu hướng này có thể khiến giá RAM tiếp tục tăng trong những năm tới, kéo theo chi phí sản xuất smartphone, máy tính bảng và laptop leo thang, từ đó buộc người tiêu dùng phải bỏ ra số tiền lớn hơn nếu muốn sở hữu thiết bị có khả năng hỗ trợ AI lâu dài.
Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành tính năng cốt lõi của ngành công nghệ, dung lượng RAM đang dần thay thế chip xử lý để trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn thiết bị mới, đồng thời âm thầm rút ngắn vòng đời thực tế của nhiều sản phẩm điện tử, khiến người dùng phải nâng cấp sớm hơn và tốn kém hơn bao giờ hết.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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#công nghệ
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