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[GALLERY] Intel hồi sinh ngoạn mục, Nvidia và Apple cùng bắt tay hợp tác

Thiên Trang (TH)

Từng bị xem là biểu tượng sa sút của Thung lũng Silicon, Intel đang trở lại đầy ấn tượng khi vốn hóa tăng gấp ba, liên tiếp ký kết hợp tác với Nvidia và Apple.

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Sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài với doanh thu suy giảm, chi phí leo thang và gánh nặng tài chính, Intel đang cho thấy màn hồi sinh ngoạn mục khi giá trị vốn hóa thị trường tăng hơn gấp ba lần lên khoảng 650 tỷ USD, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển ngành bán dẫn của Mỹ giữa làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (A
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Sự trở lại của Intel gắn liền với vai trò của CEO Lip-Bu Tan, người tiếp quản vị trí lãnh đạo trong bối cảnh công ty đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời thúc đẩy chiến lược tái cấu trúc toàn diện, cắt giảm mạnh chi phí, tinh gọn bộ máy và tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhằm giành lại vị thế trước các đối thủ trên thị trường.
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Bước ngoặt lớn đến khi Chính phủ Mỹ quyết định đầu tư 8,9 tỷ USD để nắm giữ 10% cổ phần Intel thông qua nguồn hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS và Khoa học, qua đó phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất châu Á, đặc biệt là TSMC của Đài Loan.
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Hưởng lợi từ nhu cầu AI tăng bùng nổ cùng tình trạng quá tải của các nhà máy sản xuất chip toàn cầu, Intel liên tiếp đạt được những thỏa thuận hợp tác quan trọng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, trong đó Nvidia đầu tư 5 tỷ USD và sử dụng CPU của Intel cho máy tính cá nhân cũng như trung tâm dữ liệu, giúp cổ phiếu hãng tăng mạnh ngay sau thông báo.
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Không dừng lại ở đó, Intel còn ký kết hợp tác với Elon Musk để cung cấp công nghệ cho dự án siêu nhà máy sản xuất chip Terafab, đồng thời thuyết phục Apple chuyển một phần hoạt động sản xuất chip dành cho máy tính Mac sang các nhà máy của Intel từ năm 2027, mở ra cơ hội lớn cho mảng gia công bán dẫn của hãng.
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Ở mảng kinh doanh cốt lõi, Intel cũng bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh thu trung tâm dữ liệu và sản phẩm AI tăng 22% so với cùng kỳ lên 5,1 tỷ USD, đồng thời ký hợp đồng sản xuất chip tùy biến cho Google, cho thấy chiến lược tận dụng làn sóng AI đang dần mang lại hiệu quả thực tế.
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Tuy nhiên, con đường trở lại vị thế dẫn đầu của Intel vẫn còn nhiều thách thức khi công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hàng tỷ USD, thị phần chip máy chủ giảm xuống còn khoảng 65%, trong khi nhiều hợp đồng lớn với Nvidia, Apple và SpaceX vẫn phụ thuộc vào việc Intel có hoàn thiện thành công quy trình sản xuất chip 14A đúng tiến độ hay không.
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Các chuyên gia nhận định Intel đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái khẳng định vị thế trong ngành bán dẫn toàn cầu, nhưng CEO Lip-Bu Tan cũng thừa nhận quá trình xoay chuyển tập đoàn sẽ cần ít nhất 5 năm, trong bối cảnh AI tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng quyết định tương lai của hãng cũng như chiến lược tự chủ bán dẫn của Mỹ.
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