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[GALLERY] OpenAI, Anthropic đổi hướng, cuộc chiến AI tỷ USD mới

Thiên Trang (TH)

Không còn chatbot hay lập trình, OpenAI, Anthropic và DeepMind đang đổ hàng tỷ USD vào y sinh, mở ra cuộc đua AI lớn nhất thập kỷ.

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Trong nhiều năm, cuộc cạnh tranh giữa các công ty AI hàng đầu thế giới chủ yếu xoay quanh chatbot, mô hình ngôn ngữ lớn và công cụ hỗ trợ lập trình, nhưng những động thái mới nhất cho thấy khoa học sự sống đang trở thành chiến trường chiến lược tiếp theo của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
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Dấu hiệu rõ ràng nhất xuất hiện khi hai tên tuổi đình đám của Google DeepMind là John Jumper, đồng tác giả AlphaFold và chủ nhân giải Nobel Hóa học 2024, cùng Noam Shazeer, tác giả công trình nền tảng “Attention Is All You Need”, lần lượt chuyển sang Anthropic và OpenAI chỉ trong vòng một tuần.
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Những cuộc dịch chuyển nhân sự gây chấn động này phản ánh tham vọng ngày càng rõ nét của ba ông lớn AI Mỹ khi cùng hướng nguồn lực vào lĩnh vực nghiên cứu y sinh, khám phá thuốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khoa học sự sống.
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Anthropic đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhất khi liên tục tung ra các sản phẩm như Claude for Life Sciences và Claude for Healthcare, đồng thời chi khoảng 400 triệu USD để thâu tóm startup công nghệ sinh học Coefficient Bio nhằm sở hữu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thuốc hàng đầu.
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Trong khi đó, OpenAI lựa chọn hướng đi khác với việc phát triển GPT-Rosalind, mô hình AI chuyên biệt cho nghiên cứu sinh học, khám phá thuốc và y học chuyển hóa, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công cụ có khả năng hỗ trợ nhà khoa học từ khâu tổng hợp dữ liệu đến thiết kế thí nghiệm.
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Về phía DeepMind, công ty con Isomorphic Labs đang hoạt động như một hãng dược thực thụ, tận dụng thành công của AlphaFold để phát triển thuốc bằng AI, huy động khoảng 2,7 tỷ USD vốn đầu tư và thiết lập quan hệ hợp tác với các tập đoàn dược phẩm lớn như Eli Lilly và Novartis.
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Làn sóng đầu tư này được thúc đẩy bởi những tín hiệu tích cực từ các dự án thuốc ứng dụng AI, nổi bật là rentosertib của Insilico Medicine đạt kết quả khả quan trong thử nghiệm lâm sàng, cùng sự bùng nổ của dữ liệu sinh học và thế hệ Agentic AI có khả năng tự động thực hiện nhiều quy trình nghiên cứu phức tạp.
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Dù vẫn tồn tại những nghi ngờ về khả năng tạo ra đột phá thực tế trong ngành dược phẩm, cuộc đua giữa OpenAI, Anthropic và DeepMind đang cho thấy một xu hướng rõ rệt: tương lai của trí tuệ nhân tạo có thể không được quyết định bởi chatbot hay lập trình, mà bởi khả năng tạo ra những loại thuốc mới giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới.
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