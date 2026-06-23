Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 chính thức chốt giá 661 triệu đồng

Hải Nam

Mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Ebella mới đây đã được công bố giá bán sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, xe chỉ có duy nhất phiên bản E3.

2-1744.jpg
Toyota đã lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Urban Cruiser EV ở thị trường Ấn Độ vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm ra mắt, mẫu xe SUV chạy điện này mới được công bố tên gọi chính thức và giá bán ở thị trường Ấn Độ.
12-1450.jpg
Mẫu xe Urban Cruiser EV chạy điện của Toyota kết hợp giữa kiểu dáng SUV, danh sách trang bị cao cấp và các công nghệ an toàn tiên tiến. Urban Cruiser Ebella được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Urban Tech” mới của Toyota với các chi tiết mang phong cách tương lai.
4-5046.jpg
Những điểm nhấn ở khu vực ngoại thất bao gồm phần đầu xe lấy cảm hứng từ thiết kế “cá mập đầu búa” đặc trưng của Toyota, hệ thống đèn LED toàn phần, thân xe tối ưu khí động học, các tùy chọn sơn hai tông màu và bộ mâm hợp kim 18 inch.
6-8074.jpg
Bên trong xe, mẫu SUV thuần điện này sở hữu nội thất khá rộng rãi và phối 2 tông màu cùng các vật liệu hoàn thiện cao cấp. Trang bị của Toyota Urban Cruiser Ebella gồm ghế trước có tính năng thông gió, hệ thống đèn viền nội thất 12 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh cao cấp JBL...
5-5164.jpg
Xe sở hữu hàng ghế sau có thể trượt cũng như ngả lưng nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách. Mặt táp-lô nổi bật với cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây tiêu chuẩn.
11-5688.jpg
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Urban Cruiser Ebella là mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 128 kW (khoảng 172 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 189 Nm. Bên cạnh đó là bộ pin có dung lượng 61 kWh, tương thích với cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC. Các tính năng sạc kết nối bao gồm điều khiển sạc từ xa, theo dõi tình trạng pin và quản lý lịch sạc thông qua nền tảng Toyota i-Connect.
7-9500.jpg
Chưa hết, Toyota Urban Cruiser Ebella còn có 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kết cấu thân xe bằng thép cường lực cao, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 và camera 360 độ. Gói ADAS tích hợp các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động.
8-5675.jpg
Toyota cũng cung cấp chế độ bảo hành pin lên tới 8 năm cho mẫu xe SUV điện Urban Cruiser Ebella. Công ty cũng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng nhanh trong vòng 45 phút dành cho chủ sở hữu xe điện.
10-4958.jpg
Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Ebella chạy điện chỉ có 1 phiên bản là E3 và giá bán từ 2,36 triệu Rupuee (khoảng 661 triệu đồng). Như vậy, xe đắt hơn "anh em song sinh" Suzuki e Vitara vốn có giá từ 1,599-2,001 triệu Rupee.
9-809.jpg
Trước đó, Toyota Urban Cruiser Ebella cũng đã được đưa đến Đông Nam Á để trưng bày và giới thiệu. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV điện này cũng được bán tại Đông Nam Á trong tương lai. Suzuki e Vitara hiện đã được bán tại Indonesia với giá khá cao, lên đến 755 triệu Rupiah (khoảng 1,17 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Toyota Urban Cruiser Ebella.

bài liên quan
#Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 mới #xe SUV điện Toyota Urban Cruiser Ebella #Toyota Urban Cruiser Ebella chạy điện #Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 giá rẻ #giá xe Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 #mở bản Toyota Urban Cruiser Ebella 2026
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top