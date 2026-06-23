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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] iPhone cũ nào đáng mua nhất 2025? Câu trả lời gây bất ngờ
Thiên Trang (TH)
23/06/2026 19:06
Giá giảm mạnh nhưng hiệu năng vẫn vượt trội, nhiều mẫu iPhone cũ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, trong đó có một cái tên được đánh giá đáng mua nhất hiện nay.
Thị trường iPhone cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi giá bán của nhiều mẫu flagship giảm sâu sau vài năm ra mắt, tạo cơ hội cho người dùng sở hữu những thiết bị cao cấp với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể so với máy mới mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung trong năm 2025.
Trong số các sản phẩm đang được săn đón, iPhone 15 Pro Max cũ được nhiều người đánh giá là lựa chọn đáng mua nhất hiện nay nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và độ bền lâu dài, khi sở hữu chip A17 Pro mạnh mẽ, khả năng xử lý mượt mà các tựa game nặng, chỉnh sửa video chuyên nghiệp cùng hệ thống camera 48MP chất lượng cao hỗ trợ chụp ảnh và quay phim ấn tượng trong nhiều điều kiện khác nhau.
Ở phân khúc giá mềm hơn, iPhone 14 Pro Max cũ tiếp tục chứng minh sức hút nhờ màn hình lớn, công nghệ hiển thị cao cấp và sức mạnh từ chip A16 Bionic, cho phép thiết bị vận hành ổn định trong nhiều năm tới, đồng thời đáp ứng tốt các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao như chỉnh sửa ảnh, dựng video hay chơi game đồ họa cao.
Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được đông đảo người dùng lựa chọn nhờ thời lượng pin bền bỉ, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận hơn, giúp máy duy trì vị thế là một trong những chiếc iPhone cũ bán chạy nhất trên thị trường dù đã ra mắt cách đây nhiều năm.
Đối với những người có ngân sách hạn chế hơn, iPhone 12 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc khi giá bán hiện chỉ dao động từ khoảng 10 đến 16 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu thiết kế khung thép cao cấp, màn hình OLED Super Retina XDR sắc nét, chip A14 Bionic mạnh mẽ và cụm camera tích hợp cảm biến LiDAR phục vụ nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc lựa chọn iPhone cũ không chỉ dựa vào cấu hình hay giá bán mà còn phụ thuộc vào tình trạng thực tế của thiết bị, bởi một chiếc máy có ngoại hình đẹp nhưng từng sửa chữa nhiều lần hoặc thay linh kiện kém chất lượng có thể phát sinh hàng loạt vấn đề trong quá trình sử dụng.
Trước khi quyết định xuống tiền, người mua nên kiểm tra kỹ ngoại hình, màn hình, cảm ứng, loa, micro, camera, Face ID hoặc Touch ID cũng như tình trạng pin để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, bởi đây đều là những bộ phận có chi phí sửa chữa hoặc thay thế tương đối cao nếu xảy ra hư hỏng sau khi mua.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra tài khoản iCloud, số IMEI và ưu tiên lựa chọn các cửa hàng uy tín có chế độ bảo hành minh bạch cũng là yếu tố quan trọng giúp người dùng hạn chế rủi ro, từ đó sở hữu được một chiếc iPhone cũ chất lượng với mức giá hợp lý và trải nghiệm sử dụng không thua kém quá nhiều so với các mẫu máy mới trên thị trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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