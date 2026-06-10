[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc

Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.

Lo sợ mất kiểm soát Anthropic kêu gọi ngừng phát triển AI Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.

Mục sở thị Mazda MX-5 2026 - chốt giá từ dưới 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.

Vespa và Piaggio tại Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe ga lỗi đèn pha Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Vị giáo sư sinh ra để nghiên cứu vắc xin GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.

[GALLERY] Asus kỷ niệm 20 năm Xbox Ally với gói nâng cấp từ Computex Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.

VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4, nhắm đến thị trường Đông Nam Á Tại sự kiện NVIDIA GTC Taipei, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Honda Accord thế hệ mới sẽ có màn "đại phẫu", Toyota Camry dè chừng Honda đang chuẩn bị một đợt nâng cấp giữa vòng đời quy mô lớn dành cho Accord thế hệ thứ 11, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ cùng nhiều công nghệ đáng chú ý.

[GALLERY] PocketBook InkPad One: Máy đọc sách 10,3 inch đáng mua? PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch, thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin nhiều tuần và khả năng kiêm nhiệm sổ tay điện tử.