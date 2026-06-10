[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc

Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.
Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.
Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.
Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.
GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.
Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.
Tại sự kiện NVIDIA GTC Taipei, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.
Honda đang chuẩn bị một đợt nâng cấp giữa vòng đời quy mô lớn dành cho Accord thế hệ thứ 11, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ cùng nhiều công nghệ đáng chú ý.
PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch, thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin nhiều tuần và khả năng kiêm nhiệm sổ tay điện tử.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.