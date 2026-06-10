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[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc

Thiên Trang (TH)

Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.

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Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo chưa kịp hạ nhiệt thì giới tài chính Trung Quốc đã bắt đầu đổ hàng trăm triệu Nhân dân tệ vào một lĩnh vực công nghệ mới đầy tham vọng, đó là chỉnh sửa gene trong cơ thể, công nghệ được kỳ vọng có thể điều trị dứt điểm nhiều căn bệnh chỉ bằng một lần can thiệp thay vì phải điều trị kéo dài suốt đời.
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Minh chứng rõ nét nhất là việc Yaotang Biotech vừa hoàn tất vòng gọi vốn gần 500 triệu Nhân dân tệ, trong khi Ruijian Pharma cũng huy động thành công thêm 210 triệu Nhân dân tệ để phát triển các liệu pháp điều trị Parkinson và những bệnh lý liên quan đến quá trình lão hóa, qua đó cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang quay trở lại với các nền tảng công nghệ sinh học cốt lõi.
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Khác với các phương pháp chỉnh sửa gene ngoài cơ thể như liệu pháp CAR-T vốn yêu cầu lấy tế bào ra khỏi cơ thể, chỉnh sửa và truyền trở lại với chi phí lên tới hàng trăm nghìn USD, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể hướng đến việc đưa công cụ chỉnh sửa trực tiếp đến tế bào đích, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm đáng kể chi phí điều trị.
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Các chuyên gia đánh giá nếu chứng minh được tính an toàn và hiệu quả lâu dài, công nghệ này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của bệnh nhân mà còn có thể tạo ra cuộc cách mạng tương tự như những gì AI đã làm với ngành công nghệ trong vài năm gần đây.
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Sau giai đoạn suy giảm mạnh từ năm 2023 đến 2025 khiến nhiều startup công nghệ sinh học phải đóng cửa vì cạn vốn, năm 2026 đang chứng kiến sự trở lại của các khoản đầu tư dành cho liệu pháp gene, tế bào gốc và những nền tảng công nghệ có khả năng tạo ra đột phá dài hạn trong y học.
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Theo giới phân tích, có ba yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này gồm sự trưởng thành của công nghệ, những kết quả lâm sàng khả quan trên thế giới và nhu cầu ngày càng lớn đến từ xã hội già hóa, đặc biệt tại Trung Quốc nơi hiện có hơn 200 triệu người trên 65 tuổi và hơn 3 triệu bệnh nhân Parkinson.
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Bên cạnh đó, việc Trung Quốc chính thức hoàn thiện khung pháp lý dành cho nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ y sinh mới trong năm 2026 cũng giúp giảm đáng kể rủi ro pháp lý, tạo điều kiện để các quỹ đầu tư mạnh dạn rót vốn vào những dự án từng bị xem là quá xa vời để thương mại hóa.
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Không chỉ đặt cược vào một loại thuốc hay một doanh nghiệp cụ thể, giới đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng hình thành một mô hình điều trị hoàn toàn mới, nơi nhiều căn bệnh phức tạp có thể được chữa trị bằng một lần can thiệp duy nhất, mở ra thị trường trị giá hàng tỷ USD trong kỷ nguyên y học chính xác của tương lai.
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