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[GALLERY] Apple khẩn báo người dùng iPhone cập nhật ngay để tránh rủi ro

Thiên Trang (TH)

Apple vừa phát hành iOS 26.5.2 với gần 25 bản vá bảo mật quan trọng, khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật ngay để ngăn nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu.

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Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.5.2 dành cho người dùng iPhone với trọng tâm là khắc phục gần 25 lỗ hổng bảo mật quan trọng, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được tin tặc tận dụng để phát hiện, khai thác điểm yếu trên thiết bị nhanh hơn trước, khiến việc cập nhật phần mềm trở thành một trong những biện pháp bảo vệ dữ liệu hiệu quả nhất.
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Theo Apple, nhiều lỗ hổng được vá lần này tồn tại trong các thành phần cốt lõi của hệ điều hành iOS, bao gồm IOGPU - bộ phận quản lý tác vụ đồ họa, nơi có thể bị khai thác để gây lỗi bộ nhớ, khiến thiết bị đột ngột tắt nguồn, mất ổn định hệ thống hoặc tạo điều kiện cho mã độc truy cập và ghi dữ liệu ngoài ý muốn.
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Safari cũng là một trong những ứng dụng được Apple tập trung sửa lỗi khi hàng loạt lỗ hổng trong WebKit - nền tảng xử lý nội dung web của trình duyệt - đã được khắc phục nhằm ngăn chặn nguy cơ các trang web độc hại vượt qua cơ chế bảo vệ, đánh cắp dữ liệu người dùng hoặc truy cập trái phép thông tin từ các website khác.
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Ngoài WebKit, bản cập nhật iOS 26.5.2 còn xử lý nhiều điểm yếu trong WebRTC, các tiện ích mở rộng web và thư viện libxslt, những thành phần có thể bị lợi dụng khi người dùng truy cập các trang web chứa mã độc, dẫn đến hiện tượng Safari bị treo, ứng dụng ngừng hoạt động hoặc thậm chí tạo cơ hội cho các cuộc tấn công mạng nhắm vào thiết bị.
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Không chỉ tăng cường khả năng bảo mật, Apple cho biết iOS 26.5.2 còn cải thiện độ ổn định của hệ thống, giảm nguy cơ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng hằng ngày và đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng trước khi hãng chính thức phát hành iOS 27 trong thời gian tới.
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Trong bối cảnh AI đang giúp tội phạm mạng tự động hóa việc tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ nhanh hơn, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên trì hoãn việc cập nhật hệ điều hành, bởi chỉ một điểm yếu chưa được vá cũng có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc thông tin tài khoản.
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Để cài đặt phiên bản mới, người dùng iPhone chỉ cần truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó tải xuống và cài đặt iOS 26.5.2 nếu bản cập nhật đã xuất hiện trên thiết bị, đồng thời nên sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn.
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Việc thường xuyên cập nhật iPhone không chỉ giúp bổ sung tính năng mới mà còn là lớp phòng vệ quan trọng trước các nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp, vì vậy nếu đang sử dụng iPhone, đây là bản cập nhật mà người dùng không nên bỏ qua để bảo vệ dữ liệu và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của thiết bị.
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