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[GALLERY] Không phải iPhone, đây mới là món công nghệ giới giàu mê

Thiên Trang (TH)

Oura Ring 5 gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, theo dõi sức khỏe 24/7 và trải nghiệm ngủ thoải mái hơn cả nhiều đồng hồ thông minh cao cấp.

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Trong khi cuộc đua công nghệ tiêu dùng vẫn xoay quanh những cái tên quen thuộc như Apple hay Samsung, một thiết bị nhỏ bé mang tên Oura Ring 5 đang âm thầm tạo nên xu hướng mới trong giới yêu công nghệ và những người quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là nhóm khách hàng cao cấp sẵn sàng chi hàng trăm USD cho một thiết bị đeo thông minh gần như vô hình trên tay.
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Khác với đồng hồ thông minh vốn ngày càng lớn và tích hợp nhiều tính năng phức tạp, Oura Ring 5 tập trung vào trải nghiệm cốt lõi là theo dõi sức khỏe liên tục, đặc biệt là giấc ngủ, thông qua thiết kế dạng nhẫn nhỏ gọn giúp người dùng gần như quên mất mình đang đeo một thiết bị công nghệ suốt cả ngày lẫn đêm.
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Theo công bố từ Oura, Ring 5 hiện là một trong những mẫu nhẫn thông minh nhỏ nhất trên thị trường khi được thu gọn tới 40% so với thế hệ trước, với chiều rộng chỉ 6,09 mm, độ dày 2,28 mm và trọng lượng dao động từ 2 đến 2,69 gram, mang lại cảm giác thoải mái hơn đáng kể so với nhiều thiết bị đeo theo dõi sức khỏe hiện nay.
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Sự thay đổi này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng mà còn nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm, biến chiếc nhẫn thông minh từ một món đồ công nghệ dễ nhận biết thành phụ kiện thời trang cao cấp có thể kết hợp tự nhiên với trang phục và trang sức hàng ngày.
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Một trong những lợi thế lớn nhất của Oura Ring 5 nằm ở khả năng theo dõi giấc ngủ chuyên sâu, lĩnh vực mà nhiều người dùng cho rằng đồng hồ thông minh vẫn chưa thực sự tối ưu do cảm giác vướng víu khi đeo qua đêm, trong khi thiết kế siêu nhẹ của Ring 5 giúp việc theo dõi sức khỏe 24/7 trở nên tự nhiên và ít gây khó chịu hơn.
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Bên cạnh việc cải thiện thiết kế, Oura cũng nâng cấp thời lượng pin lên mức từ 6 đến 9 ngày cho mỗi lần sạc, đồng thời bổ sung các tính năng mới như theo dõi nhịp thở ban đêm và tín hiệu huyết áp nhằm cung cấp bức tranh toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe của người dùng theo thời gian thực.
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Dù có giá khởi điểm khoảng 399 USD, tương đương hơn 10 triệu đồng và lên tới gần 13 triệu đồng đối với các phiên bản hoàn thiện cao cấp, Oura Ring 5 vẫn được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn nhờ khả năng kết hợp giữa công nghệ sức khỏe tiên tiến, thiết kế sang trọng và trải nghiệm đeo thoải mái hiếm thấy trong phân khúc thiết bị đeo thông minh.
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Sự xuất hiện của Oura Ring 5 cho thấy thị trường công nghệ sức khỏe đang bước sang giai đoạn mới, nơi người dùng không còn chỉ tìm kiếm những thiết bị nhiều tính năng nhất mà ưu tiên các sản phẩm nhỏ gọn, tinh tế và có khả năng đồng hành liên tục trong cuộc sống hằng ngày, biến nhẫn thông minh trở thành một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của ngành thiết bị đeo hiện đại.
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