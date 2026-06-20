[GALLERY] Không phải iPhone, đây mới là món công nghệ giới giàu mê

Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6 Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.

[GALLERY] Nuôi chó mèo thời 4.0, 3 combo công nghệ đáng tiền Lông thú, bụi mịn và mùi trong nhà không còn là nỗi ám ảnh khi các combo công nghệ mới giúp người nuôi chó mèo tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ Bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ và Palantir, CEO Oura khẳng định mọi thông tin lan truyền đều bị thổi phồng.

Chery sắp ra mắt xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.

Audi Q3 và Q5 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, từ 2,099 tỷ đồng Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 1016 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.

Baseus tung chiếc dock có 15 cổng kết nối thêm sạc không dây Phiên bản Spacemate RD1 Pro mang lại cho thiết bị 15 cổng kết nối ngoại vi, sạc Qi2.2, truyền dẫn hình ảnh 4K 120 Hz với công suất lên đến 160W.

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Vì sao Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Thụy Sĩ đàm phán với Iran? Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Vance hoãn chuyến đi tới Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.