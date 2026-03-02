Khoa học & Đời sống

Chụp CT khám phá diện mạo, bệnh lý của xác ướp Ai Cập cổ đại

Nghiên cứu của USC sử dụng công nghệ cao để tạo mô hình 3D xác ướp, phát hiện dấu hiệu lão hóa, tổn thương xương và các vấn đề răng miệng nghiêm trọng.

1-9600.png
Các nhà X quang tại Trung tâm Y tế Keck thuộc Đại học Nam California (USC) đã kiểm tra hai xác ướp Ai Cập cổ đại bằng phương pháp chụp CT độ phân giải cao. Ảnh: @Đại học Nam California.
2-6443.png
Từ đó, họ tạo ra những hình ảnh chi tiết về các thi thể được bảo quản trong hơn hai thiên niên kỷ. Ảnh: @Đại học Nam California.
3-5621.png
Dự án tập trung vào hai vị thầy tế, Nes Min từ khoảng năm 33 Trước Công Nguyên và Nes Hor từ khoảng năm 190 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Nam California.
4-8747.png
Máy quét đã thu được các lát cắt mỏng trên toàn bộ cơ thể. Các chuyên gia đã kết hợp hàng trăm lát cắt thành các mô hình kỹ thuật số ba chiều. Ảnh: @Đại học Nam California.
5-4773.png
Những mô hình này cho thấy các chi tiết vật lý tinh tế, bao gồm mí mắt, môi và cấu trúc xương trên khuôn mặt. Ảnh: @Đại học Nam California.
6-35.png
Những đặc điểm này mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về diện mạo cá nhân thay vì một hình ảnh được bọc kín. Các kết quả chụp chiếu cũng ghi nhận những dấu hiệu lão hóa và bệnh tật. Nes Min cho thấy tổn thương ở phần cột sống thắt lưng. Một đốt sống thắt lưng đã bị xẹp, một dạng tổn thương liên quan đến sự căng thẳng lâu dài và hao mòn do tuổi tác. Ảnh: @Đại học Nam California.
7-641.png
Xác ướp Nes Hor lại có những vấn đề khác. Hình ảnh cho thấy sâu răng nghiêm trọng ở một số răng và thoái hóa nặng ở một khớp hông. Tổn thương khớp loại này thường dẫn đến hạn chế vận động và đau khi đi lại. Tình trạng xương cho thấy Nes Hor qua đời ở tuổi cao hơn Nes Min. Ảnh: @Đại học Nam California.
